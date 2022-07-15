عاجل| السومة يوافق.. وإدارة الأهلي تصدم الجماهِيْر بـ”أصعب قرار” !

لا يوجد صوت يعلو داخل النادي الأهلي فِيْ الوقت الحالي، باستثناء مستقبل النجم السوري عمر السومة، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم، عقب هبوطه إلَّى الدوري الأصفر “الدرجة الأولى”.

وانضم عمر السومة (33 عاما) إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2014 من صفوف فريق نادي القادسية الكويتي الأول لكرة القدم.

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منذ انضمامه إلَّى الراقي قبل 8 سنوات، سجل النجم السوري الكبير 193 هدفاً وصنع 22 آخرين خلال 242 مباراة رسمية. حيث أصبح هداف الفريق على الإطلاق، فِيْ دوري المحترفِيْن وأبطال آسيا.

بعد سقوط الأهلي ترددت أنباء متضاربة حول مستقبل السومة. وسط خلاف مع مجلس ادارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي.

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وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ “موافقة” السومة على تخفِيْض راتبه مع النادي الأهلي ؛ البقاء مع فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي المقبل، رغم الهبوط.

رغم ذلك رفضت إدارة الأهلي البقاء مع الأسطورة السورية، وأصرت على “خروجه” من فريق كرة القدم الأول، فِيْ الصيف الحالي ميركاتو. بحسب صحيفة الميدان الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن إدارة الرقعي أصرت على “رحيله”. والسبب هُو مطالبة السومة بـ “استرداد” متأخراته المالية المقدرة بـ 12 مليون ريال، وتهديده بتصعيد القضية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.