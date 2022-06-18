عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 مستجدات شروط استحقاق الضمان المطور 2022

الضمان الاجتماعي العاجل اليوم 1443 وأكدت مرة أخرى أهم الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن ليكون مؤهلا دفع معاش الضمان المتقدم عام 2022 حسب آخر المستجدات وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية ، والتي تم الإعلان عنها أيضًا في وقت سابق على موقعها الرسمي على الإنترنت أن تويتر آخر موعد للتسجيل تطوير نظام الضمان الاجتماعي يوم الاثنين 23 مايو 2022 م الموافق 22 شوال 1443 للمستفيدين المسجلين في البرنامج ضمان اجتماعي السابق الذي تم تمديده إلى يوم ربيع ثاني 5 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 ، علما أن دفع معاش الضمان لجميع المستفيدين في المملكة لن يتأثر خلال الفترة الانتقالية إلى المتقدمة. النظام حسب البيانات وزارة الموارد البشرية.

مستعجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 تحديث مستحدث لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي بالمملكة 2022 م

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم الإعلان في وقت سابق عن آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر في المملكة ، بحسب شروط الاستحقاق ، ونذكر من بينها ما يلي:

أولاً: أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيمًا كاملاً في المملكة العربية السعودية.

كما تستثنى غير السعودية المتزوجة من سعودية من شرط الجنسية.

كما يحق لها إعالة الأرملة والمطلقات غير السعودية التي لديها أطفال سعوديون.

وكذلك أبناء لأب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كما يشمل الدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

بشرط أن لا يقل إجمالي دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي للمُعيل و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

أن لا يكون صاحب الإعانة مقيمًا في إحدى دور الرعاية أو دور الرعاية التي ترعاها المملكة.

بشرط ألا يكون لمقدم الطلب أصول عقارية أو مشاريع تجارية في السجل التجاري.

كما ينطبق استحقاق معاش الضمان الاجتماعي على أسرة المعيل المفقود أو الغائب ، أو أسرة المعيل المدمن على المخدرات.

كما يحق للعائلة المفصولة والعائلة المهجورة الحصول على معاش الضمان.

وفي النهاية ، يحق للأيتام من الجنسين أيضًا الحصول على معاش ، سواء بدون أب أو بدون أب أو بدون أب.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في نفس السياق المذكور أعلاه ، من أجل سحب طلب دفع معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر 2022 ، يمكنك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى رابط مطور للضمان الاجتماعي.

أيضًا ، انقر فوق رمز حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة الرقم القومي ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا ، انتظر رسالة تأكيد تحتوي على رمز التحقق على هاتفك المحمول.

أخيرًا ، أعد كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح واضغط على تأكيد طلب التسجيل.

رابط للاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 2022

وفي نفس السياق المذكور أعلاه للاستعلام عن صرف المعاش التقاعدي الجديد 2022 سيتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب: