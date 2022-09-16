عاجل| المحكَمْة تصدر قرارها النهائي فِيْ قضية “سجن” نجم الشباب

أصدرت محكَمْة المرية حكَمْاً رسمياً فِيْ قضية النجم الإسباني سانتي مينا مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

تُحاكَمْ مينا بتهمة “الاعتداء الجنسي” على امرأة عام 2017 ؛ حيث سبق أن حُكَمْ عليه بالسجن 4 سنوات ؛ قبل الإفراج عَنّْه بانتظار استئنافه الرسمي.

اقرأ أيضا

“اوقفوا حمدالله واطرحوا 6 نقاط من الاتحاد” … بيان رسمي يهز الانتصار

“غياب النصر عَنّْ كلاسيكو الاتحاد” .. أول رد لرومارينهُو

إلا أنه بعد رحيله من إسبانيا، والانتقال إلَّى فئة الشباب، فِيْ سوق الشتاء الماضي “يناير 2022″، طالب النائب العام بـ “توقيف” اللاعب ؛ خوفا من أن يهرب ولا يعود إلَّى البلاد أبدا.

* حكَمْ قضائي فِيْ قضية سانتي مينا

وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة “الباييس” أن محكَمْة المرية رفضت طلب النيابة العامة الإسبانية. حيث قرر مواصلة الإفراج عَنّْ سانتي مينا بانتظار صدور حكَمْ الاستئناف.

وكشفت الصحيفة أن منى بعد هذا الحكَمْ ستتمكن من مواصلة مسيرتها مع فريق كرة القدم الأول لنادي الشباب بشكل طبيعي.

أنظر أيضا

“تعاقد الأهلي مع سييرا” .. كشف أكبر عملية احتيال ضد إدارة معاذ

دهشة فِيْ الانتصار .. إصابة موصلي معمر أمام الاتحاد الكلاسيكي

من جهتها، أعربت محامية النجمة الشابة فاطمة رودريغيز، عَنّْ سعادتها البالغة بهذا القرار. وقالت “نظرت المحكَمْة فِيْ جميع المرافعات التي قدمها الدفاع والتي استندت إلَّى حَقيْقَة أنه منذ الأحداث التي وقعت فِيْ عام 2017 وبداية المحاكَمْة لم يتخذ القضاة أي إجراءات احترازية ضد اللاعب”.

بعد قرار الإفراج عَنّْه، قدم مكتب المدعي العام طلبًا جديدًا لسانتي مينا للمثول أسبوعياً فِيْ القنصلية الإسبانية فِيْ المملكة العربية السعودية، لكن المحكَمْة رفضته أيضًا.