عاجل الموارد البشرية توضح أسباب عدم نزول دعم الضمان لبعض المستفِيْدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، إيداع مبالغ الدعم للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطور، وهُو أهم برنامج دعم يستهدف الفقراء والمحرومين، فِيْ حساباتهم المصرفِيْة اليوم. فئات الدخل فِيْ المملكة، وتزويدهم بمبلغ ثابت من الدعم الشهري، ولكن يجب على المستفِيْد الالتزام بشُروطْ الحصول على الدعم التي وضعتها الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى المستفِيْدين الحقيقيين منه، والآن سنتعرف على أسباب عدم وصول دعم الضمان إلى بعض المستفِيْدين.

تطورت أسباب نقص مبالغ دعم الضمان الاجتماعي لبعض المستفِيْدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سبب عدم وجود مبالغ دعم لبعض المستفِيْدين من التأمين على النحو التالي

انخفاض عدد المعالين.

كَمْا تم تسجيل زيادة فِيْ الأصول التي يملكها المستفِيْد.

كَمْا أدى نقص الدعم إلى زيادة الدخل الشهري للمستفِيْد.

لذا، فإن تغيير نفقات المستفِيْد يؤدي أيضًا إلى انخفاض مقدار الدعم الذي يصرف له.

كيفِيْة تقديم اعتراض على نقص المعاش بعد الدخول فِيْ دعم الضمان الاجتماعي

يمكنك تقديم شكوى أو اعتراضات على الضمان الاجتماعي بالطريقة التالية

رَابِطْ تسجيل الدخول لقد قمت بتطوير موقع الضمان الاجتماعي.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول واكتب جميع المعلومات المطلوبة.

من الضروري التأكد من إدخال جميع المستندات والأوراق والمستندات المطلوبة بطريقة منظمة وصحيحة.

ثم اكتب عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول فِيْ الأماكن المخصصة لهم.

انقر فوق الزر إرسال الطلب.

ستقوم الوزارة بة طلب الاعتراض الخاص بك وإرسال رد إليك بعد وقت قصير من تقديم طلبك.

يمكن للمستفِيْدين تقديم طلب اعتراض بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يوفر الموقع خدمة الاتصال الصوتي، لتقديم الشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين.

كَمْا وفرت الوزارة رقمًا مجانيًا، حتى يتمكن المواطنون من تقديم طلبات واستفسارات بخصوص الضمان الاجتماعي، سواء القديم أو المتقدم، وهُو 19911.

أسباب عدم تخفِيْض دعم الضمان لبعض المستفِيْدين

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة نقاط للتأكد من أن راتب الضمان لا ينخفض ​​لمن يستحقه، وهِيْ

المستفِيْد من معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر يتنازل رسمياً عن دفع المعاش.

عدم تحديد شُروطْ الأهلية بشكل صحيح للأشخاص.

سيتم أيضًا تعليق المعاش التقاعدي إذا لم يتم استيفاء المتطلبات التعليمية والصحية للأطفال.

عدم الالتزام بالبرامج والتدريب للقادرين على العمل.

كَمْا يتوقف الضمان الاجتماعي إذا كانت البيانات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية غير واضحة.

ثم يوقف الضمان فِيْ حال رفضت الوزارة دفع المعاش للشخص غير الملتزم بخطة إعادة التأهِيْل.

خطوات تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة الاعتراض على استحقاق الضمان للمواطنين، وذلك باتباع الخطوات التالية

أولا تحتاج إلى تسجيل الدخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق حقل حالة الأهلية.

سيتم نقلك إلى صفحة بها سجل الأهلية والأهلية.

انقر فوق زر التفاصيل.

ثم انقر فوق أيقونة Submit Object Now.

أكَمْل جميع المعلومات المطلوبة لتقديم اعتراض.

ثم أرفق جميع المستندات التي تثبت دخلك الشهري.

مَتَّى يتم الرد على الاعتراض الذي وضعه الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مَوعِد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطوَّر، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الرد بعد نحو 30 يومًا من الاعتراض. حتى تنتهِيْ الوزارة من دراسة الاعتراض والتحقق من صحته كَمْا هُو معلن، وكذلك فِيْ حال ثبوت الأهلية للتبادل يتم صرف المبالغ المعلقة للمستفِيْد بأثر رجعي.

كيفِيْة الاستفسار عن أحقية الحصول على الضمان الاجتماعي

جعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسؤولة عن دعم الضمان الاجتماعي، من الممكن استشارة المواطنين فِيْ أهلية الحصول على الضمان باتباع الخطوات التالية