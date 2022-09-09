عاجل| “الموافقة على تدريب الأهلي”.. صالح المحمدي يرد رسميا

رد صالح المحمدي، مدرب منتخب السعودية تحت 20 سنة، على نبأ تولي تدريب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي.

وكشفت تقارير صحفِيْة مؤخرًا أن المحمدي، بالإضافة إلَّى التشيلي جوزيه لويس سييرا، أعطوا موافقتهم لإدارة الأهلي ؛ إدارة الفريق الأول فِيْ الموسم الرياضي الحالي.

اقرأ أيضا

معمر يوافق على نقل نجم “غير متوقع” من النصر للأهلي ..

بن نافل يفاجئ متابعي الهلال … ويكشف عَنّْ “أخطر مفاجأة” فِيْ قضية كنو!

النصر يحرم الهلال صفقة كبيرة … ويحصل على توقيع “الجوهرة” الخضراء

ويبحث الراقي عَنّْ مدير فني جديد يتولى يوسف عَنّْبر مهامه مؤقتا فِيْ الوقت الحالي بعد إقالة مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي.

المحمدي يحسم الجدل حول تدريب الأهلي …

وقال المحمدي لصحيفة الرياضية “التصفِيْات الآسيوية بدأت الآن .. أنا فِيْ مهمة وطنية لتكريم المملكة”.

ورفض صالح المحمدي الإفصاح عَنّْ تواصله مع إدارة الأهلي أو موافقة إدارة الفريق بعد انتهاء التصفِيْات. قال أعتذر عَنّْ الرد.

أنظر أيضا

الزمالك أم الهلال .. “من هُو القائد الوحيد للوطن العربي”.

صدمة كبيرة .. عقوبات تهدد “عودة” الأهلي لدوري المحترفِيْن!

“اوقفوا” الحمد الله من جديد .. القرار المنتظر يهز الاتحاد والنصر

وأكد أن كل نجوم منتخب السعودية تحت 20 عاما مستعدون لبدء حلم التأهل لبطولة آسيا. حيث تم اختيار واستدعاء اللاعبين بالتنسيق مع اتحاد الكرة والأندية