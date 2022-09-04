عاجل| النصر فِيْ “مأزق”.. الكشف عَنّْ نوع إصابة بيتي مارتينيز

كشفت بعض البيانات الصحفِيْة، اليوم الأحد، عَنّْ تشخيص إصابة بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر الكروي، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

يواصل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز المعاناة من الإصابة الشديدة التي تعرض لها فِيْ مباراة النصر والأهلي فِيْ موسم 2022-2022، الأمر الذي يهدد مسيرته الكروية.

وكان أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وقع صيف 2022، وبخمسة لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإسباني ألفارو غونزاليس، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

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تشخيص إصابة المنزل

وأكد الصحفِيْ مشاري البقيدي، إصابة بيتي مارتينيز بإصابة فِيْ غشاء التامور للقلب.

التأمور عبارة عَنّْ غشاء ليفِيْ رقيق أو كيس يحيط بالقلب وجذور الأوعية الدموية الكبيرة (الشريان الأورطي والوريد الأجوف العلوي والجذع الرئوي والأوردة الرئوية) ويتكون من طبقتين من التامور الليفِيْ.

النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لديه عقد مع نادي النصر يستمر حتى صيف 2024.

وتجدر الإشارة إلَّى أن إنهاء عقد بيتي مارتينيز بسبب الإصابة، فِيْ حال تأكدت التقارير الطبية، يعَنّْي الفوز فِيْ التعاقد مع لاعب أجنبي جديد وتسجيله فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

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