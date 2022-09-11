عاجل| النصر يتوعد الاتحاد.. ويسأل الهلال أين غرامة محمد كنو

أحمد الغامدي، الرئيس التنفِيْذي لنادي النصر، خطب الاتحاد بشأن قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وطالب الهلال بدفع الغرامة المفروضة عليه فِيْ قضية النجم محمد كانو، بالإضافة إلَّى ذلك، وتطرق الى موقفه قبل شكوى الحارس المصري محمد ابو جبل.

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عاش نادي النصر عام 2022 عاما مليئا بالقضايا التي أثارت جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، سواء كانت ضد الهلال فِيْ أزمة محمد كانو أو ضد الاتحاد فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله.

النصر يهدد الاتحاد والهلال يسأل أين غرامة محمد كانو

وأشار أحمد الغامدي، الرئيس التنفِيْذي لشركة النصر، عبر قناة “SSC” التلفزيونية، إلَّى آخر التطورات فِيْ قضية عبدالرزاق حمدالله، وقضية محمد كانو، وشكوى محمد أبو جبل، التي نتحقق منها. لك فِيْ “السعودية الرياضية” وذلك من خلال الأسطر التالية

– قضية عبد الرزاق حمدالله. ورفض رئيس نادي النصر الحديث مطولاً فِيْ موضوع التسجيلات الصوتية، حيث لا تزال القضية قيد النظر فِيْ المركز السعودي للتحكيم الرياضي، موضحاً أن مجلس الإدارة يتواصل بانتظام مع مركز التحكيم بشكل قانوني، من أجل الحفاظ على مصالح النادي.

– قضية محمد كانو .. أكد رئيس النصر أن الهلال انتصر، لأنه كان له حق مشروع فِيْ أزمة محمد كانو، لكنه فِيْ الوقت نفسه أراد مجلس إدارة الرئيس فهد بن. وسيدفع نافل الغرامات الصادرة فِيْ عقوبات مركز التحكيم والبالغة 20 مليون ريال سعودي.

– شكوى محمد أبو جبل. وأكد أن النصر على وشك الرد على الحرس المصري، لكن فِيْ الوقت المناسب، موضحًا احترامه لشخص أبو جبل، وأراد أيضًا التأكيد على العلاقة الجيدة مع الشعب المصري.