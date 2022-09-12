عاجل| النصر يدمر خطة الهلال.. ويقترب من رونالدو فِيْ الشتوية

أحدث الصحفِيْ الرياضي عيسى المسمار مفاجأة كبيرة على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم.

ومنذ صيف ميركاتو “2022” بدأ حتى إغلاقه رسميا … واسم رونالدو مرتبط بالمرور إلَّى الملاعب السعودية، من بوابة نادي الهلال، وبدرجة أقل، إلَّى النصر.

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من جانبه أكد ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المسؤولين عَنّْ اللعبة فِيْ المملكة لن يستسلموا حتى يتواجد الأسطورة البرتغالي والعديد من النجوم العالميين فِيْ دوري المحترفِيْن.

* كريستيانو رونالدو ينتقل إلَّى نادي النصر فِيْ الشتاء

وفِيْ هذا السياق، أعلن المسمار فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، انتقال رونالدو إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر، خلال فصل الشتاء المقبل فِيْ ميركاتو “يناير 2023”.

وكشف الإعلامي الرياضي أن النصر سيضم كريستيانو على قائمته بدلاً من الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول.

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وسيتجاوز انتقال كريستيانو رونالدو، إلَّى الدوري السعودي للمحترفِيْن، مبلغ 242 مليون يورو (حوالي مليار ريال) ؛ بحسب CNN Portugal.

يشار إلَّى أن الهلال قدم أعلى عرض فِيْ التاريخ لرونالدو، قبل أن يحرم فريق كرة القدم الأول من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ حالة النجم العالمي محمد كنو.