عاجل| النصر يفاجئ الاتحاد.. وقرار رسمي من “فِيْفا” فِيْ قضية حمد الله

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبدالرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 12 هدفاً وصنع آخر، خلال 13 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

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وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الرياضية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فِيْفا) قد أحال قضية الحمد الله رسمياً إلَّى غرفة تسوية المنازعات.

وكشفت الصحيفة أن الفِيْفا رفض الوثوق بالتسجيلات الصوتية كدليل رسمي فِيْ القضية. لخضوعه لادارة النصر بعد اغلاق الباب امام الادعاءات.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن القضية المعروضة على الفِيْفا تحولت بشكل أساسي إلَّى نزاع بشأن عقد. سيُلزم الطرف الخاسر بدفع تعويض نقدي إلَّى “الفائز”.

وأطلقت الصحيفة مفاجأة كبيرة، مؤكدة أن النصر خفضت مطالبها الاقتصادية على الحمد الله إلَّى 15 مليون يورو (57 مليون ريال سعودي) بدلاً من 20 مليون يورو (76 مليون ريال سعودي). حسب توصية محامي النادي ؛ كالآتي

– 9.5 مليون يورو باقي عقده الموسم الماضي.

– 5.5 مليون يورو تعويضات مالية عَنّْ فسخ العقد.

أما عبد الرزاق حمدالله فهُو ملزم بدفع 8.8 مليون يورو (34 مليون ريال سعودي). كأقساط متبقية من راتبه بالإضافة إلَّى بعض المكافآت.

وبحسب الصحيفة فإن القرار النهائي فِيْ القضية سيصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، مع إمكانية الطعَنّْ أمام محكَمْة الرياضة الدولية “كاس”، حيث سيتم النظر فِيْ التسجيلات الصوتية.