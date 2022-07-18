عاجل| النصر يمنع “شطب” حمد الله.. ويبرئ الاتحاد فِيْ قضية التسجيلات

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء قضية النصر، ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم كرة القدم السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

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وفِيْ هذا السياق، فجر الصحفِيْ الرياضي هتان النجار أكبر مفاجأة فِيْ قضية النصر ضد الاتحاد وعبد الرزاق حمدالله.

وكشف النجار، عبر مساحة على موقع التدوين المصغر تويتر، أن شكوى النصر لم تتضمن أي اتهام ضد الاتحاد أو حمدالله، بـ “تصحيح نتائج المباريات”.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن النصر لم يطلب فِيْ شكواه إطلاقا “إبعاد” حمدالله، ولا أخذ نقاط من الاتحاد ؛ كرر البعض أيضًا، بل وطالبوا بتعويض عَنّْ نقل اللاعب إلَّى Dean’s Castle، فِيْ انتهاك للقواعد والقوانين.

وأوضح النجار أن دعوة النجمة المغربية ومسؤولي العميد، فِيْ الساعات القليلة الماضية، من قبل هِيْئة الاحتراف ؛ ولم يأت إلا للاستعلام عَنّْ صحة التسجيلات التي قدمتها شركة النصر والتي تشير إلَّى التفاوض بين الطرفِيْن فِيْ الفترة المحمية بالعقد.

وشدد هتان النجار على أن هذه التسجيلات حتى لو تأكدت صحتها لا يقصد بها إدانة الاتحاد وعبد الرزاق حمدالله. وذلك فِيْ حال عدم احتوائه على أي كلمات تدل على التفاوض بين الطرفِيْن بشكل غير قانوني.