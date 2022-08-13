عاجل| الهلال يستنكر بيان مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية كنو

استنكر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، البيان الصادر عَنّْ مركز التحكيم الرياضي، أمس الجمعة، بشأن قضية اللاعب محمد كانو.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر بيانا رسميا فِيْ الساعات الماضية أشار خلاله إلَّى عقد جلسة استماع للأطراف لتقديم كل ما لديهم تمهِيْدا لإغلاق الدعوى وبدء المداولة أمام المحكَمْة. تسوية النزاع. وإصدار قرار فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية هذا الشهر (انظر التفاصيل).

وجاء نص بيان إدارة الهلال كالتالي

أعرب مجلس إدارة نادي الهلال، عَنّْ استغرابه من البيان الصادر أمس الجمعة، عَنّْ “المركز السعودي للتحكيم الرياضي”، بشأن قضية اللاعب محمد كانو، حيث أن البيان المذكور خالف المادة “19/9” من قانون التحكيم الرياضي. قواعد المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والتي نصت على أنه “يحظر على الوسيط أو المحكَمْ معالجة جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والاجتماعية، وأي قضية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنزاع أمام المركز أو يكون التحكيم فِيْه. تم إصداره حتى يتم نشره “. غير أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هِيْئة التحكيم المشكلة للنظر فِيْ النزاع المعروض عليها.

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تفاصيل حالة Kno

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ الأول من مايو الجاري، قرارًا رسميًا بحظر اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل لفترتين قياسيتين (صيف 2022 وشتاء). 2022) مع التزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

قدم نادي الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.