عاجل| الهلال يطلب تدابير وقتية.. “هل يلحق بالميركاتو الصيفِيْ”

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال طلبت إجراءات مؤقتة من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة نادي الهلال تقدمت رسمياً بطلب إجراءات مؤقتة إلَّى المركز السعودي للتحكيم الرياضي، اليوم الأحد، لتعليق قرار منع التسجيل الصادر عَنّْ غرفة تسوية المنازعات. خلافات فِيْ قضية محمد كنو.

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تهدف إدارة نادي الهلال إلَّى تعليق قرار منع التسجيل، من أجل إغلاق الصفقات فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، والتي تنتهِيْ فِيْ 31 أغسطس.

القِصَّة الكاملة لقضية Kno

وقررت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين (صيف 2022 وشتاء 2023)، فِيْ سياق قضية اللاعب محمد كانو الذي أوقف لمدة 4 أشهر، مع التزام كانو والهلال بدفع غرامة قدرها 27 مليون ريال لنادي النصر.

وتقدم النصر بشكوى رسمية، فِيْ إطار إنهاء عقد اللاعب محمد كنو مع النصر، بعد توقيع تجديد عقده مع الهلال، فِيْ يناير الماضي.

ورد الهلال باستئناف لمركز التحكيم الرياضي على قرار منعه من التسجيل لفترتين وتم تعيين حكام من الناديين فِيْ لجنة التحكيم قضية اللاعب عبد الله السالم لكن آل. – رفض استئناف هلال (انظر التفاصيل).

وشهدت الساعات الماضية حالة جدل واسعة، بعد أن قام مركز التحكيم الرياضي بتعديل أحكام المادة 29 من القواعد الإجرائية للمركز بشأن طلب الإجراءات المؤقتة.

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