عاجل| الهلال ينتقم لـ”الاتحاد”.. عقوبة حمد الله تطبق على النصر !

فِيْ تصعيد خطير استعد فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. تقدم بشكوى رسمية ضد النصر، فِيْ سياق قضية النجم الدولي محمد كنو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد كنو رغم التوقيع مع نادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.

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خلال الأيام القليلة الماضية، رفض مركز التحكيم الرياضي طلب “الإجراءات المؤقتة” الذي قدمه القائد لرفع عقوبة الحظر التعاقدي مؤقتًا ؛ انتظار الحكَمْ فِيْ الاستئناف.

* شكوى الهلال ضد نادي النصر

أفادت تقارير صحفِيْة أن بن نافل سيتقدم بشكوى إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم. اتهم بالوسيط فِيْ النصر، مع Kno ؛ قبل دخوله المدة الحرة لعقده مع الهلال.

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، عَنّْ قرارات اللجنة المهنية المنتظرة، فِيْ حال إثبات الهلال أن النصر تفاوض مع النجم الدولي، خلال الفترة المحمية من عقده.

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وأوضح الشيخي، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الانتصار سيطبق نفس العقوبات التي تم توقيعها فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية، فِيْ وقت سابق، عَنّْ حرمان نادي الاتحاد من عقود “مدة قياسية”، مع الإيقاف الإداري لمشعل السعيد “4 أشهر” والرئيس التنفِيْذي حميد البلوي “6 أشهر”. للتفاوض مع الحمد الله فِيْ الفترة الحميمة لعقده مع النصر.

وشدد المحامي الرياضي على أن عقوبة الانتصار لن تلغي عقوبة الهلال ؛ لأن التفاوض قبل “الفترة الحرة” لا يبطل العقد.