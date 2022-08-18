عاجل| الهلال يوافق على “رحيل” سالم الدوسري.. ويتفق مع هذا الثنائي

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، وافق مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، على رحيل النجم الدولي سالم الدوسري جناح فريق كرة القدم الأول، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

والدوسري (30 عاما) هُو أحد أبناء نادي الهلال تخرج فِيْ مختلف الفئات العمرية قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول لكرة القدم عام 2011.

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كَمْا حظي النجم الدولي اللامع بتجربة احترافِيْة قصيرة مع نادي فِيْاريال الإسباني، من يناير إلَّى يوليو 2022.

وبقلعة الزعيم سجل سالم الدوسري 69 هدفا وصنع 50 أخرى خلال 291 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* “خروج” سالم الدوسري إلَّى الملاعب الأوروبية

وبحسب صحيفة “الشبابية” المقربة من بيت الهلالي، أعطت إدارة بن نافل الضوء الأخضر للدوسري للاحتراف فِيْ أوروبا، خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، على سبيل الإعارة. .

وأشارت الصحيفة إلَّى أن احترافِيْة سالم تعتمد على صدور قرار من مركز التحكيم الرياضي برفع عقوبة رفض العقد المفروضة على نادي الهلال.

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الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

تقدمت إدارة الهلال باستئناف على عقوبة “المنازعات” لدى مركز التحكيم الرياضي الذي أعلن أنه سيصدر حكَمْه النهائي قبل نهاية الشهر الجاري.

– فكَيْفَ يعوض الهلال عَنّْ “رحيل” سالم الدوسري

وكشفت الصحيفة أن عبد الرحمن غريب، جناح النادي الأهلي، سيكون أول صفقة صيفِيْة لنادي الهلال، فِيْ حال رفع عقوبة الحظر عَنّْ العقد.

وأوضح أن غريب (25 عاما) سيحل محل خروج سالم الدوسري من الملاعب الأوروبية، فِيْ صفوف نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وكان غريب قد أبلغ إدارة النادي الأهلي فِيْ وقت سابق برغبته فِيْ الرحيل، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، عقب هبوط فريق كرة القدم الأول ؛ حيث وضع الهلال كخيار أول له.

* عقد نادي الهلال الثاني هذا الصيف

إضافة إلَّى غريب … أعلن الشباب أن مجلس إدارة نادي الهلال استبدل النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو بمجرد رفع عقوبة “الخلافات”.

ولعب فِيْتو، الذي انضم إلَّى الفريق الأزرق صيف 2022، لنادي الشباب، على سبيل الإعارة، من يناير إلَّى يوليو 2022.

الهلال سيتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، بدلاً من فِيْتو، هذا الصيف، والذي من المحتمل أن يكون مدافعًا ؛ تنفِيْذ رغبات الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق كرة القدم الأول.