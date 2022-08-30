عاجل| انتهت.. النصر يكسب قضية كنو والهلال بـ 3 قرارات رسمية

تلقى نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة رسمية من مركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص القرارات فِيْ قضية اللاعب محمد كانو لاعب وسط فريق الهلال. .

أثارت قضية المحور الدولي، محمد كنو، جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي، منذ يناير 2022، عَنّْدما أعلن الهلال عَنّْ تمديد عقد اللاعب فِيْ نفس الوقت، كشف فِيْه النصر لتولي خدماته.، بشرط جزائي يقدر بـ27 مليون ريال سعودي، مما دفع الأخير للجوء إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم

وكانت غرفة تسوية المنازعات قد أصدرت عدة عقوبات بحق الهلال، منها حظر تسجيل لاعبين جدد صيف 2022، مع إيقاف محمد كنو، لمدة 4 أشهر، وإجبارهم على دفع 27 مليون ريال. لصالح النصر.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، بيانا رسميا أعلن فِيْه المركز السعودي للتحكيم الرياضي، صباح اليوم الثلاثاء، قراراته النهائية فِيْ قضية النصر ضد اللاعب محمد. كانو ونادي الهلال حيث قررت هِيْئة التحكيم بالإجماع ما يلي

إلزام نادي الهلال واللاعب مجتمعين أو منفردين بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20306.998 مليون ريال.

المصادقة على قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب المخالف عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

تأييد قرار غرفة تسوية المنازعات بتعليق النادي المخالف لفترتين كاملتين متتاليتين للتسجيل.

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