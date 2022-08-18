عاجل| بعد حمد الله وكنو.. النصر يفوز فِيْ قضية أبو جبل بـ”القاضية”

ألقى المحامي الرياضي أحمد الأمير بشرى سارة لجمهُور نادي النصر، فِيْ قضية الحارس المصري محمد أبو جبل.

وحصل النصر على توقيع أبو جبل، فِيْ فبراير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.

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إلا أن إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر انسحبت رسمياً من الصفقة. بحجة تأخر حارس المرمى المصري عَنّْ الفريق الأول لكرة القدم.

من جهته أعلن محمد أبو جبل ووكيله نواف المهدي، تصعيد القضية ضد قلعة العالم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.

* أحداث مثيرة فِيْ حال فوز أبو جبل

وفِيْ سلسلة تغريدات كشف الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر عَنّْ انتصار متوقع لنادي النصر فِيْ قضية أبو جبل.

أشار القانون الرياضي إلَّى أن المادة 4 من صيغة نوع العقد، التي وافقت عليها اللجنة المهنية للاعبين الأجانب، تتطلب تحديد تاريخ بدء العقد وانتهائه باليوم والشهر والسنة.

وأضاف “إذا كان أبو جبل قد حدد مَوعِدًا محددًا لبدء تعاقده مع النصر، واكتشف لاحقًا أنه كان مرتبطًا بعقد مع نادٍ آخر، خلال تلك الفترة … هذا يعَنّْي أن اللاعب يتعهد بعقدين يغطيان نفس الفترة الزمنية، وهذا انتهاك واضح وصريح للفقرة 18/5 من اللوائح الدولية.

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وأكد الأمير أنه فِيْ هذه الحالة يحق لأي من الناديين إنهاء العقد لسبب مشروع، والمطالبة بتعويض مالي وغرامة مرضية للاعب ؛ تمامًا مثل فِيْكتوريا.

وأشار أحمد الأمير إلَّى أنه بحسب بيان النصر وأبو جبل اتضح أن اللاعب كان قد حدد بداية العقد مع العلم فِيْ 1/8/2022 ثم فترة المصري. تم تمديد الدوري. ، لتنتهِيْ فِيْ 08/30/2022، امتنانًا لالتزامات فريق لا لوباء كورونا.

وتابع الأمير “هذا يعَنّْي أن اللاعب قدم معلومات غير صحيحة والتزم بعقدين غطيا نفس الفترة حتى لو حصل على تفويض قبل بدء عقده الجديد”.

وبناء على ذلك، وبحسب هذه المعلومات، فإن الفِيْفا ستمنح تعويضات مالية لصالح نادي النصر، إضافة إلَّى إمكانية اعتقال أبو جبل نفسه.

وإذا فاز بالنصر فِيْ قضية أبو جبل. إدارة أسرة آل معمر ستحقق إنجازا تاريخيا. حيث تغلب على الهلال والاتحاد، فِيْ حالتي محمد كنو والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.