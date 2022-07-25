عاجل| بن نافل يفاجئ الملايين.. تجديد عقد نجم الهلال

تمكن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من التوصل إلَّى اتفاق مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم. لتجديد عقده رسميًا.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. وفِيْ سياق تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو متوسط ​​فريق كرة القدم الأول رغم توقيعه على منافسه النصر.

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تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد عقوبة المنازعات، بالإضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. اسمح لفريق كرة القدم الأول بتسجيل عروضه الصيفِيْة الجديدة.

* تجديد عقد نجم نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الجزيرة، تجديد إدارة الهلال عقد النجم محمد الجحفلي قلب دفاع فريق كرة القدم الأول.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن الجحفلي وقع عقودًا جديدة تربطه بفريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، لموسم آخر، حتى 30 يونيو 2023.

يشار إلَّى أن قلب الدفاع البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلَّى الهلال فِيْ يناير 2015، قادمًا من فريق كرة القدم الأول لنادي الفِيْصلي، حيث كان مرشحًا للرحيل هذا الصيف.