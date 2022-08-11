عاجل| بن نافل “يمنع” رحيل نجم الهلال.. ويجدد عقده بشكل مفاجئ

فِيْ مفاجأة كبيرة توصل فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال إلَّى “اتفاق” مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده. لعدة سنوات أخرى.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيع اللاعب لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة.

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وتقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، خاصة فِيْ ظل رفض طلب “الإجراءات المؤقتة” برفع العقوبة مؤقتًا.

الهلال يجدد عقد جوستافو كوييار

وبحسب صحيفة “الرياض”، اتفق بن نافل مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط فريق كرة القدم الأول، على تجديد عقده.

ينتهِيْ عقد كويلار مع الزعيم الهلالي فِيْ 30 يونيو 2023. حيث التحق بأول فريق كرة قدم، فِيْ صيف 2022، قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

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وكشفت الصحيفة أن تجديد عقد النجمة الكولومبية سيتم الانتهاء منه رسميًا خلال الأيام المقبلة ؛ وذلك بعد مستوياته المثيرة للإعجاب، فِيْ الفترة الأخيرة.

كان جوستافو كوييار مرشحًا قويًا للرحيل عَنّْ الهلال، قبل أن يلفت انتباهًا قويًا العام الماضي، خاصة بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.