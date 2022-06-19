عاجل: تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 من قبل الوزير طارق شوقي

تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني من قبل الوزير: وافق الوزير على إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي 2022 لطلبة الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية ، وذلك بتجميع نتائج الاختبارات الإلكترونية المرسلة. للمدارس ذات الدرجات المعلنة في الامتحانات المقالية وإضافتها تحتوي على درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول ، ومن خلال مقالتنا سنتعرف على تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني من قبل الوزير.

نتيجة الصفين الأول والثاني من الثانوية

تم الإعلان عن نبأ موافقة وزير التربية والتعليم طارق شوقي على تعديل النتيجة ، بعد المراجعات التي جرت مع مديريات التربية والتعليم. لديهم مشاكل فنية لم يتم تسجيلها في التطبيق الإلكتروني ، وتعمل الوزارة على رعاية الطلاب حيث سيتم تسليم التقارير مع السجلات إلى إدارة الشؤون التعليمية.

كما يوجد عدد من الطلاب تم تأكيد غيابهم في مادة أو أكثر ولم يسجلوا محضر غياب من خلال التطبيق الإلكتروني. نتائجهم غائبة ، أو يكون لدى الطلاب المسجلين سجلات غياب في بعض المواد عن طريق الخطأ ، حيث يتحدثون فيها مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بالمكتب العام للوزارة بخطاب رسمي للعمل على تعديل الدرجات للطلاب في هذه المواد. ، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تعديل نتائج الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية من قبل الوزير

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرارا لمديريات التربية والتعليم بسحب نتائج الصفين الأول والثاني اللتين تم إعلانهما ولم يتم إعلانهما. كما اكد ان تصحيح الامتحانات للصفين الاول والثاني تم الكترونيا دون تدخل بشري فيه حفاظا على سلامة الطلاب وان دور المدرسة هو رصد الدرجات فقط.

رابط لنتيجة الصف الأول والثاني ثانوي 2022

أعلنت بعض المدارس ، أن نتائج الصفين الأول والثاني من ثانوي 2022 سيتم الحصول عليها في الفصل الثاني كدرجات للطلاب ، وأجبرت الوزارة المدارس على تقديم النتيجة لتعديلها وتحويلها إلى درجات وإلى إعادة إصداره للطلاب. على الطلاب الحصول على النتيجة بطريقة سهلة وتوفير الوقت للذهاب إلى المدرسة ، لكن خطوة الإعلان لم تكتمل إلا بعد الانتهاء من إعداد النتائج الإلكترونية والورقية للطلاب.

جمع الدرجات لطلاب السنة الأولى والثانية ثانوي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس تقوم بجمع درجات الامتحانات الإلكترونية من خلال تجميع درجات الامتحان المقالي ، وتجميع درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول ، وبعد ذلك يحصل الطلاب على النتيجة النهائية وسيتم الإعلان عنها ، بالنظر إلى وجود بعض القيم السلبية. حيث (-1) تعني. ويعني أن الطالب غائب في هذا الموضوع وتم تسجيل محضر غياب له. أما (-2) فيعني أن الطالب معفي من هذه المادة وهي اللغة الأجنبية الثانية.