عاجل جداً- مَوعِد بدء الدراسة فى مصر 2022 العام الدراسي الجديد لطلاب جميع المراحَلْ المعُلن من الدكتور طارق شوقي

مَوعِد بدء الدراسة فِيْ مصر هُو عام 2023 وهُو ما يبحث عن عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث زاد البحث كثيرًا خلف تحديد خطة وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد بعد حصوله على أعلن معالي وزير التربية والتعليم رسمياً عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفِيْسبوك مَوعِد الانطلاقة الرسمية للعام الدراسي الجديد، والذي نرصده الآن ونعرضه عبر موقعكَمْ الإخباري.

مَوعِد بدء الدراسة فِيْ مصر 2023

اليوم الميلادي، 21 تموز (يوليو)، ولمدة 35 أسبوعًا، أي سيعقد الجدول التدريسي فِيْ الفصل الدراسي الأول لمدة 98 يومًا، حتى عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة، على أن يتم عقد الدورة. فِيْ نهاية الشهر الثاني عشر لطلاب المدارس والجامعات، حتى إجازة منتصف العام تكون فِيْ صباح يوم 28 يناير المقبل، حتى يعود الطلاب للدراسة مرة أخرى فِيْ الفصل الدراسي الثاني، ابتداءً من صباح الثاني عشر من فبراير المقبل.

نهاية العام الدراسي 2023

ومن المقرر أن يستمر هذا كَمْا ذكرنا سابقًا فِيْ الفصل الدراسي الأول لمدة 98 يومًا، بينما سيصل عدد أيام الدراسة فِيْ الفصل الثاني إلى 96، طالما أن العام الدراسي لعام 2023 ينتهِيْ رسميًا صباحًا. بتاريخ 06/08/2023 للمدارس الخاصة والحكومية على مستوى الجمهُورية، تؤكد سعادتكَمْ أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد ما يقرب من 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهُورية، تمهِيْدا لاستقبال أكثر من 22 مليون طالب وطالبة فِيْ جمهُورية مصر العربية. العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار كورونا داخل المدارس سيتم تطبيقها على أعلى مستوى ممكن حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث سيتم العمل على تعقيم الجميع. المدارس والجامعات وغيرها من الأساليب الاحترازية التي ستتبعها جميع الأقسام التعليمية على المستوى ان الجمهُورية