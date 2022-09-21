عاجل| حمد الله قد يغيب عَنّْ كلاسيكو النصر والاتحاد.. تطور رسمي صادم

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي عَنّْ احتمالية كبيرة. عَنّْ “غياب” النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد من الكلاسيكو النصر.

وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

اقرأ أيضا

“وقف حمدالله ضد النصر والاتحاد كلاسيك” التحكيم يقول كلمته

نصر يهز الهلال ويختار “البديل” أبو بكر فِيْ الشتاء .. اسماً أسطورياً

المعيوف يفاجئ رينارد .. “أول رد فعل لقرار إقصائه عَنّْ الأخضر”

من جهته، قرر المركز السعودي للتحكيم الرياضي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت للنجم المغربي ؛ حتى القرار النهائي فِيْ القضية.

تطورات رسمية صادمة فِيْ قضية الحمد الله

وأعلن الشيخي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن “ملف الخلاف” بين نادي النصر والاتحاد أمام المركز السعودي للتحكيم الرياضي، قد اكتمل رسمياً.

وأشار القانوني الرياضي إلَّى أن رد الاتحاد السعودي لكرة القدم ترك فقط على خطاب مركز التحكيم الرياضي فِيْ النزاع. للفصل النهائي فِيْ القضية.

وأوضح أن رد اتحاد الكرة يأتي خلال 5 أيام من إرسال الخطاب، بشرط أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قراره الرسمي خلال 10 أيام على أبعد تقدير.

وأضاف أحمد الشيخي “لذلك .. (التحكيم) إذا ثبتت عقوبة إيقاف حمدالله يغيب اللاعب عَنّْ النصر والاتحاد كلاسيك لأن الحكَمْ صدر قبل هذه المواجهة المتوقعة”.

أنظر أيضا

النصر يفجر مفاجأة لـ “الهلال” .. حَقيْقَة الاتفاق مع البليحي

حمدالله يعد مفاجأة مثيرة لـ “المعمر” فِيْ النصر الاتحاد كلاسيك

لكن رغم ذلك شك شيخي فِيْ أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي أرسل الرسالة من الصفر لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية.

واختتم شيخي تصريحاته. قائلا “كلما تأخر ارسال المركز الرسالة لاتحاد الكرة كلما زادت فرصة مشاركة عبد الرزاق حمدالله فِيْ الكلاسيك”.