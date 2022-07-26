عاجل| حَقيْقَة “منع” الصفقات الجديدة من المشاركة مع النصر والاتحاد

حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء صفقات النصر والاتحاد، فِيْ الميركاتو الصيفِيْ الحالي، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وتعاقد النصر مع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا هذا الصيف إلَّى جانب الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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أما الاتحاد فقد استطاع أن يضم الثلاثي “أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي والمصري طارق حامد”. تقوية مواقع الوسط والظهر الأيسر والوسطى على التوالي.

* حَقيْقَة حرمان النصر والاتحاد من التعاقد

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، عَنّْ حَقيْقَة منع الاتفاقات الجديدة من المشاركة مع النصر والاتحاد، فِيْ الموسم الرياضي الجديد، بقرار من “الفِيْفا”.

وأعلن الشيخي أن النصر والاتحاد لن يخضعوا لأية عقوبات من “الفِيْفا”، فِيْ قضيتي ليستر سيتي، واللاعب التونسي أنيس البدري، الصيف الجاري.

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وأكد المحامي الرياضي أن أي عقوبة سيفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على عملاقتي الرياض وجدة ستكون فِيْ فترة الانتقالات الشتوية المقبلة “يناير 2023”.

وأجبر “الفِيْفا” نادي النصر على دفع 820 ألفاً ليستر سيتي. لأن النيجيري أحمد موسى لعب 40 مباراة مع النصر. وفقًا لشروط العقد المتفق عليه، عَنّْد شراء اللاعب، بالإضافة إلَّى مليون و 20 ألفًا ؛ لأن فريق كرة القدم الأول حقق المركز الثاني فِيْ دوري المحترفِيْن، و 41 ألفًا لظهُور النجم العالمي السابق، فِيْ مباراة إضافِيْة.

كَمْا أجبر الفِيْفا مجلس إدارة نادي الاتحاد على دفع 16.5 مليون للبدري. كَمْا تأخرت الرسوم للنجم التونسي عَنّْ وقته فِيْ صفوف فريق كرة القدم الأول.