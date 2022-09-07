عاجل| خطير.. النصر يكشف عَنّْ تعرضه لـ”خيانة كبرى” فِيْ قضية حمد الله

كشف نادي النصر أنه تعرض لـ “خيانة كبيرة”، فِيْ قرار مركز التحكيم الرياضي، بـ “تعليق” عقوبة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الأول. فريق كرة القدم فِيْ نادي الاتحاد.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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قرار مغربي عاجل بعد “تعليق” عقوبة الحمد الله مع الاتحاد

وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

* النصر يكشف “خيانة كبيرة” فِيْ قضية الحمد الله

ونقل المحامي الرياضي أحمد الشيخي عَنّْ مصادر فِيْ النصرة قولها إن المركز لم يخطر “النادي” بأن النقابة اتخذت إجراءات التحكيم المستعجلة.

وأشار الشيخي، فِيْ تصريحات متلفزة، إلَّى أن المحكَمْة الرياضية الدولية (CAS) تتطلب موافقة جميع أطراف القضية على إجراءات التحكيم العاجلة.

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وأوضح المحامي الرياضي أن ما حدث فِيْ قضية الحمد الله، أن مركز التحكيم الرياضي لم يأخذ موافقة النصر أو يستشيره. وهُو إجراء غير قانوني.

وأكد أحمد الشيخي أن نادي النصر يشعر بـ “الخيانة” فِيْ قضية الحمد الله إثر هذه الأحداث غير المتوقعة.

والجدير بالذكر أن إجراءات التحكيم مؤجلة. يعَنّْي أن المتضرر يتقدم بطلب لاتخاذ قرار عاجل بشأن التدابير الاحترازية ؛ لزيادة الضرر.