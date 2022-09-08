عاجل| رسميا.. الأهلي يجدد عقد علي الأسمري حتى عام 2025

أغلق مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، الطريق أمام الأندية التي أرادت الاستيلاء على خدمات لاعب النادي الأول علي الأسمري، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، بعد تجديد ترخيص اللاعب رسميًا. عقد.

وكان الأهلي قد هبط إلَّى الدوري “الأصفر” لأول مرة فِيْ تاريخه، بعدما كان فِيْ المركز الخامس عشر فِيْ ترتيب الدوري المحترف الموسم الماضي، حيث فشل الراقي فِيْ الحفاظ على نجومه.

لم تكن بداية الأهلي فِيْ الدرجة الأولى جيدة، بعد تعادله مع قيصومة فِيْ افتتاح المسابقة بهدف لنفسه، قبل أن يخسر أمام الأخدود بهدفِيْن دون رد، ويهزم الخلود بهدف دون رد يوم الاثنين الماضي. .

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– تجديد عقد الأسمري

وأكدت صحيفة الرياضية اليومية، أن إدارة الأهلي المؤقتة برئاسة وليد معاذ وقعت، الخميس، عقودا لتجديد لاعب الفريق علي الأسمري حتى عام 2025.

وخاض الأسمري 98 مباراة للأهلي فِيْ المواسم الأخيرة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفِيْن آخرين.

يشار إلَّى أن علي الأسمري بدأ مسيرته الكروية فِيْ الأهلي، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة لأحد موسم 2022-2022.

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