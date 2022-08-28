عاجل| رسميا.. الاحتراف توقف الشنقيطي وغرامة مالية على الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية، ظهر اليوم الأحد، أن لجنة احتراف وشروط اللاعبين، أصدرت عقوبة شديدة على اللاعب مهند الشنقيطي، لاعب فريق الاتحاد.

وغاب الشنقيطي عَنّْ المنتخب الأولمبي السعودي، بحجة الإصابة، لكنه شارك لاحقًا بشكل مباشر مع الفريق الأول لنادي الاتحاد، فِيْ مباريات ودية.

وفتحت اللجان المختصة تحقيقات مع الشنقيطي ونادي الاتحاد. بتهمة “تزوير” التقرير الطبي للظهِيْر الشاب. لعدم مشاركته فِيْ المنتخب الأولمبي السعودي فِيْ كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة.

وبحسب صحيفة السرق الأوسط، قررت اللجنة المهنية، ظهر اليوم الأحد، إيقاف لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي لمدة شهرين، لعدم دخوله المنتخب الأولمبي.

كَمْا غرمت لجنة المحترفِيْن الاتحاد 300 ألف ريال، بعد الاستماع لدفاع النادي والتأكد من سلامة اللاعب من أي إصابة، بحسب اللجنة الطبية.

الجدير بالذكر أن قضية الشنقيطي تمثل أزمة جديدة لنادي الاتحاد، عقب قرار اللجنة المهنية، بحرمان النادي من التعاقدات، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة 500 ألف ريال. اضافة الي ايقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 اشهر وغرامة 300 الف ريال مع ايقاف الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي لمدة 6 اشهر بغرامة 300 الف ريال. وإيقاف المدير مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.