عاجل| رسميا.. حمد الله يغيب عَنّْ الاتحاد أمام الهلال والنصر بالدوري

كشفت تقارير صحفِيْة، ظهر اليوم الخميس، عَنّْ ضجة مدوية لجماهِيْر نادي الاتحاد، بشأن الاشتباكات الرسمية التي سيغيبها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ منافسة الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم المقبل، بشكل رسمي للغاية.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. لأنه تفاوض مع الاتحاد، خلال فترة عقده المحمية، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وحرم العميد من التعاقدات، فِيْ الشتاء التالي ميركاتو.

عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، تأكد غياب عبد الرزاق حمدالله عَنّْ تمثيل الاتحاد أمام النصر وكلاسيكو الهلال فِيْ الدورتين السادسة والثامنة. سوف يتنافسون على البقاء داخل مدة إيقافه لمدة 4 أشهر.

يشار إلَّى أن النصر أنهى عقد النجم المغربي الكبير، فِيْ نوفمبر 2022، للانتقال إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ يناير 2022.

وتقدم النصر بشكوى للجنة المهنية والشروط للاعبين السعوديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْها اتهم مسؤولو العميد بتحريض الحمد الله على مغادرة قلعة العالم.

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