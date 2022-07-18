عاجل| رفع نسبة القبول للضعف بالكليات النوعية بالسَعُودِيْة

أصدر مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التربية والتعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، سلسلة من القرارات الجديدة التي تميزت بتطور العملية التعليمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ؛ من أجل العمل للارتقاء إلى تطلعات المستقبل، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الوطنية الكبيرة للمواطنين فِيْ المملكة. تعمل هذه القرارات على زيادة كفاءة المنتجات وتقديم أداء متميز لمنظومة التعليم الجامعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لجميع المؤسسات الجامعية، سنشرح لكَمْ تفاصيل قرار الوزير بزيادة القبول لمضاعفة جودة الجامعات للطلاب داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

مضاعفة معدل القبول فِيْ جامعات الجودة

تضمنت قرارات مجلس شؤون الجامعات العمل على مضاعفة القبول، على عكس ما حدث فِيْ عام 2022 م فِيْ العديد من الجامعات النوعية، بما فِيْ ذلك (كليات الصحة والهندسة، والكليات التقنية والتطبيقية، وكليات إدارة الأعمال). على القدرة الاستيعابية لهذه المدارس ؛ وهذا يساعد على تحسين نتائج العملية التعليمية ويساهم بشكل فعال فِيْ تلبية احتياجات سوق العمل السعودي.

كَمْا تضمنت هذه القرارات خفض معدل القبول فِيْ الجامعات بما لا يقل عن (50٪) فِيْ عدد من التخصصات غير المتوافقة مع سوق العمل السعودي، مع العمل على تحقيق زيادة فِيْ استيعاب الطلاب الذكور والنساء فِيْ الجودة. الجامعات. وقد تم الإعلان عن هذا القرار وسيتم تنفِيْذه لمدة خمس سنوات على أن يتم تقييم هذا الطلب بعد ثلاث سنوات من تنفِيْذه، وتقوم هِيْئة الرقابة من خلال الوزارة العامة للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة المسوغات. لتطبيق هذا القرار.

مجلس شؤون الجامعة

كان مجلس شؤون الجامعات على استعداد لإصدار قراره من أجل رغبة الوزارة فِيْ التوسع فِيْ الجامعات، وتطبيق وَظْائِفْ الشهادات المهنية والمهنية لجميع التخصصات التربوية. يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المهارات لجميع الطلاب والطالبات فِيْ الجامعات ؛ يساهم ذلك تلقائيًا فِيْ إعداد سوق عمل احترافِيْ يتسم بالكفاءة والفاعلية، ويزيد من القدرة على رفع المستوى العام للمنافسة بين جميع الطلاب، رجالًا ونساءً سواء محَلْيًا أو عالميًا، وتضيف كل جامعة منفصلة دليلًا متعلقًا بها. الأداء المهني والشهادات المهنية للتقرير السنوي لكل جامعة.