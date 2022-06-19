عاجل :. صبرينة خليفي في ذمة الله. سبب الوفاة للصحفية الجزائرية

صابرينا الخليفي في حماية الله. سبب وفاة الصحفي الجزائري انتشرت بعض الأخبار المتداولة حول سبب وفاة الصحفي الجزائري في قناة الجزائر وذلك اليوم 19 يونيو 2022 مما أدى إلى زيادة البحث لمعرفة سبب الوفاة. التي تبلغ من العمر 37 عامًا ، وأدى ذلك الخبر إلى مفاجأة وسائل الإعلام الكبيرة ، حيث تعتبر من الوجوه الشابة في الصحافة ولم تعاني من أي مرض ، ومن خلال مقالنا سنتعرف على صابرينا خليفي ، ربما الله يحفظه. سبب وفاة الصحفي الجزائري.

توفيت صابرينا خليفي

تم إرسال العديد من برقيات العزاء بوفاة الصحفية الجزائرية التي كانت في طريقها للعمل ثم نقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى ، لكن الأخصائيين أوضحوا أنه توفي قبل ذهابها إلى المستشفى وكتبت العديد من المتابعين. رحمها الله ويغفر لها ، اسكن في حدائقه الواسعة ، ونلهم أهلها وأهلها الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، وغيرها من الكتب ، إلى الله ما أعطاه وإله. ما أخذه إنا لله وإنا إليه راجعون ، يغفر الله لها ويرحمها ويسكن في فردوسكم.

سبب وفاة صابرينا خليفي

والسبب الذي تم تداوله أنها أصيبت بنوبة قلبية شديدة أثناء توجهها إلى العمل اليوم الأحد ، كما ورد أنها لم تصاب بأي مرض ، لكنها توفيت أثناء ذهابها إلى العمل ، الأمر الذي جعل الجميع حزينًا. لها ، وانتشرت عنها تغريدات نعي كثيرة ، وكتبت إحدى المتابعين: رحمها الله ويغفر لها ويهدينا جميعاً ، الموت قريب منا.

كما أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية وفاة صابرينا خليفي ، 37 عاما ، التي تعمل في قناة كانال ألجيري الجزائرية. خاصة وأنها تعتبر من الوجوه الشابة في المجال الصحفي التي لا تظهر عليها أي مرض.

صابرينا خليفي وحزنها الشديد

هناك قدر كبير من الضحك على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر ومنها فيسبوك وتويتر ، وانتشرت رسائل تعزية كثيرة للمذيع على قناة كنال اليجري الجزائرية التي سبق لها أن عملت على عدة قنوات جزائرية ، ولديها قناة مميزة وجذابة. وجه شاب يتميز بطلة مبتسمة.

ونشر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تزايد البحث عن سبب الوفاة ، حيث أوضح أن سبب وفاة المذيعة صابرينا خليفي في قناة الجزائر ، هو إصابتها بنوبة قلبية ، وكانت تلك الأزمة اليوم ، الأحد ، التاسع عشر من حزيران ، وبعد أن كانت ذاهبة إلى العمل ، ذهبت إلى عالم الحقيقة. ركض معها بعض الناس وأخذوها إلى المستشفى في سيارة الإسعاف بسرعة ، لكن القدر وأمر الله نفذا وأخذ صدقه الجميل المذيعة الشابة صابرينا خليفي.