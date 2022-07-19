عاجل| “صدمة للهلال وسعادة فِيْ النصر”.. التحكيم ينهِيْ جدل قضية كنو

رد المركز السعودي للتحكيم الرياضي على الاتهامات الموجهة إليه ؛ أما مجاملة نادي الهلال على حساب النصر فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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خلال الساعات القليلة الماضية تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. وسط تأكيدات بأن الحظر سيرفع مؤقتًا وأن فريق كرة القدم الأول سيسمح لـ “التوظيف” ؛ لحين صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

هذه المطالبات ؛ وجاءت مع إصلاح مركز التحكيم الرياضي، بأحكام المادة 29 من القواعد الإجرائية، فِيْما يتعلق بطلب التدابير المؤقتة.

تم تغيير نص الشرط الثاني من المادة 29 من “الخوف من الضرر إذا لم يتم اتخاذ التدبير المؤقت” إلَّى “الخوف من مرور الوقت إذا لم يتم اتخاذ التدبير المؤقت”.

* بيان من المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

وفِيْ هذا السياق كشف المركز فِيْ بيان رسمي أنه يعدل نصوص بعض مقالاته. جزء من رغبتها فِيْ تطوير المعايير وقواعد العمل ؛ بعيدًا عَنّْ أي اتجاه.

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وأعلن “التحكيم” إجراء تعديل على المادة 29 وغيرها فِيْ 12 مايو 2022. حيث تم النص على عدم تنفِيْذ التعديلات المذكورة فِيْ الحالات التي يتسلمها المركز قبل هذا التاريخ.

وأكد مركز التحكيم الرياضي اهتمامه باستقرار الإجراءات والمحاكَمْات مع كافة أطراف النزاع وهِيْئات التحكيم.

من جهته، أكد الصحفِيْ الرياضي نواف التميمي أن التعديلات على المادة 29 لن تسري فِيْ قضية كنو التي وصلت إلَّى مركز التحكيم الرياضي قبل 12 مايو. وهذا يعَنّْي أن الهلال “ليس مستفِيْداً على الإطلاق”.