عاجل| فِيْفا يختار مدير دائرة الحكام فِيْ السعودية مشرفا بالمونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا)، اليوم الثلاثاء، تعيين الأوزبكي فرهاد عبد الله، مشرفًا على حكام مونديال قطر 2022.

بدأ العد التنازلي لأكبر حدث كروي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق مونديال قطر 2022، المقرر إقامته فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022.

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وبحسب صحيفة الرياضية، فقد اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فرهاد عبد الله، رئيس قسم التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مشرفًا على حكام مونديال قطر 2022.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم عيّن الأوزبكي فرهاد عبد الله مديراً لإدارة التحكيم اعتباراً من يوليو 2022، علماً أنه كان يعمل مديراً فنياً لأكاديمية الاتحاد الآسيوي حتى نهاية يونيو 2022.

من هُو فرهاد عبدالله

– متحدث معتمد فِيْ الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم

– بلغ عدد الدورات والمؤتمرات التي عقدت 150 دورة ومؤتمر.

عمل محاضرًا ومقيِّمًا للحكَمْ فِيْ بطولات مختلفة، منها كأس العالم روسيا 2022، وكأس آسيا 2015-2022، وكأس العالم للأندية قطر 2022.