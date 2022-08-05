عاجل| فِيْفا يصدم الاتحاد.. وحَقيْقَة “زيادة” إيقاف حمد الله لـ10 أشهر

تعرض نادي الاتحاد للتهديد “بالحرمان” من إدراج اتفاقياته الجديدة، فِيْ الميركاتو الصيفِيْ الحالي، رغم قرار لجنة الاحتراف السعودية.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية الثلاثاء الماضي، حرمان الاتحاد من عقود “فترة تسجيل واحدة” فِيْ الشتاء المقبل “يناير 2023” وليس هذا الصيف. فِيْ سياق سؤال النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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استعد العميد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بثلاث اتفاقيات رسمية حتى الآن ؛ وهم “المصري طارق حامد، وأحمد شراحيلي، وزكريا هُوساوي”، بالإضافة إلَّى الاتفاق مع ليدز يونايتد، على استعارة الجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا. لموسم رياضي واحد فقط.

* “الفِيْفا” تصدم الاتحاد فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق أعلن المحامي الرياضي أحمد الأمير أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر قدم قرار لجنة الاحتراف السعودي إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، والذي جاء فِيْه كَمْا يحقق فِيْ قضية الحمد الله.

وأوضح الأمير، فِيْ تصريحات عبر إحدى المساحات، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن قرار إضفاء الطابع الاحترافِيْ للسعودية سيعزز موقف الانتصار ضد “الفِيْفا”.

وقال القانون الرياضي إنه من المنتظر أن يعلن الفِيْفا أن الاتحاد لن يتمكن من تسجيل اتفاقياته الجديدة “لفترتين”. للتفاوض مع النجم المغربي خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر.

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وأضاف “قرار الفِيْفا سيصدر على الفور، ما يعَنّْي أن عقوبة حرمان الاتحاد من العقود ستطبق ابتداء من الصيف الحالي وليس الشتاء المقبل”.

وحول زيادة العقوبة على ايقاف حمدالله الى 8 او 10 اشهر اذا اصدر الفِيْفا قرارا بمعاقبة اللاعب مثل لجنة المحترفِيْن وهُو الامر الذي نفاه الامير.

قررت لجنة الاحتراف ايقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 اشهر. كَمْا يتوقع أن يصدر الفِيْفا عقوبة تمنع النجم المغربي من اللعب لمدة 4-6 أشهر.

وأكد أحمد الأمير أن عقوبتي إبعاد حمدالله عَنّْ الاحتراف والفِيْفا ستجمعان بحيث يوقف اللاعب “4 أو 6 أشهر فقط” وليس 8 أو 10.