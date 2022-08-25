عاجل| فِيْفا يهدد بـ”إنهاء” مسيرة فهد المولد.. أخطر قرارات 2022

بعد ساعات قليلة من قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” لتوجيه أكبر ذعر للنجم العالمي الكبير فهد المولد.

وأعلنت “التحكيم”، اليوم الخميس، تخفِيْف عقوبة إيقاف المولد، فِيْ حالة المنشطات، وإعادتها إلَّى الملاعب من جديد، بشكل رسمي.

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عقب هذا القرار، تلقى النجم الدولي الكبير عرضين من النصر والشباب، بالإضافة إلَّى محاولة الاتحاد تجديد عقده الذي انتهى فِيْ 1 يوليو 2022.

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وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، عَنّْ أي قرار صادر عَنّْ مركز التحكيم الرياضي المحلي بشأن قضايا المنشطات ؛ يحق لكل من FIFA والمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) استئناف القرار.

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وأشار الأمير، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن الاستئناف معروض أمام محكَمْة الرياضة الدولية “كاس”.

وأوضح القانون الرياضي، بالتالي، أن ؛ يجوز الطعَنّْ على تخفِيْف عقوبة فهد المولد، ويصدر قرار آخر بتأكيد عقوبة الإيقاف عَنّْ اللاعب لمدة عام ونصف. مما يعَنّْي نهاية مسيرته تقريبًا.