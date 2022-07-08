عاجل| فِيْفا يهز النصر بقرارات رسمية خطيرة.. “بيتي وقضية التعاقدات”

تلقى مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، فجر اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات الدولية، بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ ووقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا وكذلك الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان.

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بالإضافة إلَّى غارسيا وكونان، توصلت الإدارة العالمية إلَّى اتفاق مع حارس المرمى الكولومبي العظيم ديفِيْد أوسبينا. للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.

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وفِيْ هذا السياق أعلن الضابط القانوني أحمد الشيخي التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” نادي النصر. دفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي، لصالح أتلانتا المتحدة الأمريكية.

وكشف الشيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن 40 مليون ريال ؛ قيمة القسطتين المتبقيتين من العقد مع النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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وتعاقد النصر مع بيتي مارتينيز، 30 عاما، فِيْ صيف 2022، من فريق أتلانتا يونايتد الأول لكرة القدم، مقابل 60 مليون ريال، تسدد على 3 أقساط.

وأشار القانوني إلَّى أن مجلس إدارة النصر دفع الدفعة الأولى والبالغة 20 مليون ريال. لكن … تأخر فِيْ دفع القسط الثاني ؛ دفع هذا مسؤولي أتلانتا إلَّى تقديم شكوى رسمية إلَّى الفِيْفا.

بعد الشكوى، أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) على قلعة العلم. بدفع 20 مليون ريال – قيمة القسط الثاني – مضافا إليها أكثر من 2790 ريال غرامة عَنّْ كل يوم تأخير، مع تحذير من تأخر سداد آخر عشرين مليونا – قيمة القسط الثالث -.

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من جهة أخرى، رفعت الفِيْفا عقوبة حرمان النصر من عقود “3 فترات تسجيل” التي تمت الموافقة عليها خلال الشهر الماضي.

وأوضح أحمد الشيخي أن رفع العقوبة عَنّْ نادي النصر ؛ وصل بعد دفع الرسوم المتأخرة لأحد مساعدي المدرب البرتغالي روي فِيْتوريا، المدرب السابق لفريق كرة القدم الأول، والذي فاز رسميًا بشكواه.

ويمكن لمجلس إدارة عائلة معمر بالفعل تسجيل اتفاقيات النصر الجديدة فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.