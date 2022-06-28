عاجل| قرار “يدهش” النصر.. مفاجأة مدوية فِيْ عقوبة الهلال والاتحاد

وحاليا لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء “قضايا” مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي معمر ضد الهلال والاتحاد.

تقدمت إدارة النصرة بشكوى ضد الهلال. للتجديد مع لاعب الوسط محمد كنو رغم توقيع اللاعب عقودًا للذهاب إلَّى قلعة العلم بعد دخوله وقت الفراغ.

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أصدرت غرفة تسوية المنازعات قرارًا بحرمان الهلال من العقود “لفترتي تسجيل”، مع تعليق Kno لمدة 4 أشهر كاملة ؛ حيث قدم القائد استئنافًا رسميًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي.

كَمْا تقدم مجلس عائلة معمر بشكوى ضد نادي الاتحاد. اتهم بتحريض النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على مغادرة النصر والانتقال إلَّى قلعة العميد.

وانضم حمدالله، 31 عامًا، إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ الشتاء الماضي مركاتو “يناير 2022″، بعد أن أنهى الدولي عقده رسميًا. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

* مفاجأة فِيْ حالتي الفوز على الهلال والاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عَنّْ قرار مفاجئ فِيْ قضيتي الفوز على الهلال والاتحاد، وهُو ما هز المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.

وأعلن المريسل، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، حرمان الهلال والاتحاد رسمياً من عقدي “فترتي تسجيل”.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أنه سيتم تعليق عقوبة العملاقين من الرياض وجدة مؤقتًا، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأوضح عبدالعزيز المريسل أن ناديي الهلال والاتحاد سيتمكنان من تسجيل اتفاقيتهما الجديدة هذا الصيف، وسيتم تنفِيْذ العقوبة رسميًا، فِيْ شتاء وصيف 2023.