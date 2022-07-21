عاجل| قضية النصر.. مفاجآت صادمة من الاحتراف وفِيْفا لـ”حمد الله”

ويبدو أن تحركات الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله فِيْ القضية ضد النصر فِيْ طريقها للفشل.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* قرارات متوقعة من “المحترفِيْن” و “الفِيْفا”

وفِيْ هذا السياق، أعلن المحامي أحمد الأمير رفضه “المرتقب” لمحاولات محامي النجم المغربي الدفع بأن لجنة المهن السعودية ليست مختصة بالنظر فِيْ القضية.

يوم الثلاثاء الماضي، قال فهد بربعة، محامي عبد الرزاق حمدالله، إن لجنة الاحتراف السعودية تفتقر إلَّى الاختصاص القضائي. لأن القضية، فِيْ “تفاصيلها كاملة”، معروضة على مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.

وأشار الأمير، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن استثناء عدم الكفاءة فِيْ قضية رياضية لا يستند إلَّى الأدلة المرفقة بملفه، وإنما على الاختصاص القضائي نفسه.

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وأكد أن لجنة الاحتراف لديها تخصص جزئي فِيْ فحص شكوى الانتصار وفرض عقوبات على المخالفِيْن المحليين.

من جهة أخرى أكد أحمد الأمير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” سيأخذ التسجيلات الصوتية التي قدمها النصر حتى لو حصل عليها مسئولون دوليون بشكل غير منتظم.

يذكر أن نادي الاتحاد تقدم بشكوى للجهات المختصة خلال الساعات الماضية ضد مسئولي النصر. اتهم بالحصول على تسجيلات صوتية بالمخالفة للقانون وبدون إذن رسمي.