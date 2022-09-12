عاجل| “كاس” ترد على اتفاق النصر والاتحاد فِيْ قضية حمد الله

فجر المحامي والصحفِيْ الرياضي محمد الدويش مفاجأة كبيرة فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي مؤقتًا تعليق حمدالله لمدة أربعة أشهر. حتى صدور قرار نهائي فِيْ القضية.

اقرأ أيضا

الانتصار يفسد خطة الهلال … ويقترب من رونالدو فِيْ الشتاء

معمر يغضب الجماهِيْر نجم النصر يقترب من الأهلي فِيْ صفقة مجانية

انتشرت فِيْ الساعات الماضية أنباء قوية عَنّْ اتفاق بين النصر ونادي الاتحاد. سحب الدعوى أمام مركز التحكيم الرياضي والتوجه إلَّى محكَمْة النقض الدولية.

* مفاجأة قانونية فِيْ قضية الحمد الله

وكشف الدويش فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن “كاس” لن تقبل إلا قضايا نزاعات العقود مع طرف أجنبي. لكن بشرط واحد.

أنظر أيضا

مدرب المغرب يكشف … هل يعيد حمدالله فِيْ مونديال 2022

خيوط مثيرة .. هل يستعيد الهلال نواف العابد بعد المونديال

أشار قانون الرياضة إلَّى أن هذا الشرط ؛ هُو أن يكون عقد الطرف الأجنبي دون قبوله فِيْ المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

وبالتالي، لن تقبل قضية الحمد الله أمام كاس إلا من حيث نزاع العقد المتعلق بالشرط الجزائي وليس الانتهاك الذي يترتب عليه تعليق العقود وحرمانها.

وبالتالي لا يمكن للنصر والاتحاد أن يتفقا على سحب القضية بالكامل من مركز التحكيم الرياضي وتحويلها إلَّى “كأس”.