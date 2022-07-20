عاجل| محامي حمد الله يفجر مفاجأة “تغير” مصير قضية النصر والاتحاد

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* تطورات مثيرة فِيْ قضية الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، كشفت الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، أن لجنة الاحتراف عقدت جلسة خاصة يوم الثلاثاء حول قضية الحمد الله.

وأشار الرشيد فِيْ تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى “غياب” النجمة المغربية عَنّْ هذه الدورة ؛ حيث حضر المحامي فهد بربعه ممثلا عَنّْه.

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من جهته، أعطى رابعة مفاجأة من العيار الثقيل خلال الجلسة، والتي يمكن أن تغير مصير قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بشكل كامل.

وبحسب الصحفِيْ الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه على تويتر، قال محامي الحمد الله إن لجنة الاحتراف وشروط اللاعب بالاتحاد السعودي لكرة القدم “ليس لها اختصاص” فِيْ القضية.

وأشار فهد بربعة إلَّى أن موضوع النجم الحالي للاتحاد والنصر السابق موجود حاليا فِيْ لجنة الاحتراف. شوهد بتفاصيل كاملة أمام “فِيْفا”.

وبالتالي، إذا ربحت أرباعًا فِيْ دفع “عدم الاختصاص القضائي” للجنة المهنية، فقد تنتهِيْ القضية بتعويض مالي فقط، لصالح الطرف الخاسر أمام FIFA ؛ كَمْا ذكرت صحيفة الرياض سابقا.