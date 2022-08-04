عاجل| مشاري خان مديرا للاتحاد.. “بعد إيقاف البلوي”

أعلن نادي الاتحاد عَنّْ تعيين مشاري خان مديرا لفريق كرة القدم الأول بالنادي للدورة المقبلة.

أصدرت النقابة بيانا عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” جاء فِيْه كالتالي

أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الهِيْلي، قرارًا بتعيين السيد مشاري خان مديرًا لفريق كرة القدم الأول للنادي، وتمنى له المجلس التوفِيْق فِيْ مهمته مع الفريق.

يعتبر السيد مشاري من الكوادر المتميزة التي تقلدت مناصب إدارية مختلفة داخل النادي وخارجه، ويحمل الشهادات التالية

ماجستير فِيْ الدراسات متعددة التخصصات، جامعة ولاية نيويورك.

– دبلوم فِيْ الإدارة الرياضية من جامعة مدريد.

دبلوم فِيْ الإدارة المالية للمنظمات الرياضية، معهد يوهان كرويف.

– دبلوم فِيْ إدارة الأندية الرياضية معهد يوهان كرويف.

مشاري خان يقود الاتحاد بعد عزل البلوي

أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ بيان رسمي، إيقاف المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، بغرامة 300 ألف ريال، وكذلك إيقاف المدير الإداري مشعل السعيد لمدة 3 أشهر، وحرمانه من التعاقدات من نادي الاتحاد لفترة من الوقت. انتقالات الشتاء المقبل، وغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى إيقاف لاعب النادي المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، بغرامة 300 ألف ريال.

وجاءت قرارات لجنة الاحتراف فِيْ إطار شكوى نادي النصر ضد الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمدالله، حيث قدم النصر تسجيلات صوتية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، مؤكدا أن هناك ودارت مفاوضات بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلعاوي مع رحيل اللاعب حمدالله الى الاتحاد كونه فِيْ فترة الحماية بانتصار.

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