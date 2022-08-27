عاجل| “معاقبة آل معمر وسحب الكفاءة”.. حَقيْقَة أزمة النصر الخطيرة

كشف الإعلامي الرياضي متعب العواد عَنّْ حَقيْقَة أن نادي النصر “أوقف” عَنّْ الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”.

وحصل النصر برئاسة مصالي المعمر على “الأهلية المالية” التي تتيح له تسجيل المعاملات الرسمية للفريق للموسم الرياضي 2022-2023.

اقرأ أيضا

“خصم نقاط الهلال” .. قرار مسؤول بن نافل بـ “تفادي” عقوبة الإعدام

مفاجأة | المولد منع من المشاركة فِيْ المباريات رغم قرار “التحكيم”

“نجم الأهلي إلَّى الاتحاد” .. أعظم خيانة قبل رحيل النفِيْعي!

ومع ذلك، قدم نادي الخليج استئنافًا رسميًا لـ “تعليق” حصول العالم على الشهادة. لعدم دفعه نصف مليون ريال بدلا من تدريب علي لقمي قلب دفاع الفريق الكروي الأول.

* حَقيْقَة تعليق “شهادة” نادي النصر

ونقل العواد، عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، رئيس “لجنة الكفاءة المالية” عَنّْ استحالة “تعليق” فوز الحصول على الشهادة.

وأعلن الصحفِيْ عمر إبراهِيْم الربضي، فِيْ الساعات القليلة الماضية، عَنّْ قرار طال انتظاره بـ “تعليق” الانتصار للحصول على “الكفاءة المالية”. حتى يتم سداد المستحقات الخليجية، مع معاقبة مختلف المسؤولين والإداريين بالنادي.

أنظر أيضا

الوحي النفِيْعي “البديل” فِيْ الأهلي .. قرار يهز الشارع السعودي .. !!

بواسطة “أرقام” | المولد يرفض ثروة الهلال والنصر … ويختار سحر البلطان

الهلال يفوز .. 3 قرارات منتظرة من “الحكَمْ” فِيْ حال فوز وكانو

وأشار العواد إلَّى أن رئيس اللجنة أكد أنهم أكدوا أن قضية نادي الخليج ضد النصر لا تزال معلقة فِيْ غرفة تسوية المنازعات.

وأكد الإعلامي الرياضي لجمهُور النصر أن مسؤولي النادي وعلى رأسهم معمر خبراء فِيْ الشؤون القانونية ولا يمكنهم ارتكاب مثل هذه الأخطاء الساذجة.

يشار إلَّى أن نادي النصر الذي يستعد لمواجهة الوحدة، مساء اليوم السبت، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، وقع 4 اتفاقيات رسمية ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان، لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح عبد الرحمن غريب”.