عاجل| مفاجأة فِيْ الهلال.. تدخل رسمي لـ”إنهاء” أزمة رينارد والمعيوف

لا يزال قرار استبعاد عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال من المنتخب السعودي لكرة القدم يثير الجدل فِيْ رياضات الشوارع.

واستبعد المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار المعيوف من القائمة الرسمية. رغم أن اللاعب نفسه أعلن عَنّْ رغبته فِيْ المشاركة فِيْ مونديال “الدوحة 2022”.

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وبرر رينارد استبعاد حارس مرمى الزعيم، قائلا إن اللاعب رحل عَنّْ الأخضر خلال التصفِيْات الآسيوية، عَنّْدما اعتزل كرة القدم الدولية قبل 3 سنوات.

* المشعل يتدخل فِيْ أزمة الرينارد والمعيوف

وفِيْ هذا السياق نقلت شبكة “وينوين” بشكل شخصي عَنّْ مصدر خاص ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. لحل الأزمة بين رينارد ومعيوف.

وكشف المصدر أن المشعل عمل خلال الساعات الأخيرة على إقامة اتصالات مباشرة مع طرفِيْ الأزمة. لتكبير وجهات النظر.

وطلب رئيس اتحاد الكرة من المدرب الفرنسي “مسامحة” المعيوف وإدراجه فِيْ صفوف الخضر السعودي. يجب على اللاعب أن “يعتذر علنا” ويعلن عَنّْ رغبته فِيْ العمل مع رينارد وطاقم دعمه.

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وأوضح المصدر أن مدرب المنتخب السعودي لم يرفض الفكرة، لكنه شدد على قدرته على استدعاء المعيوف، فِيْ التركيز الذي يسبق مونديال 2022، إذا طويت الصفحة أخيرًا.

جدير بالذكر أن رينارد ارتكب حادثة مماثلة، خلال تدريباته مع المنتخب المغربي لكرة القدم، عَنّْدما رفض عودة النجم عبد الرزاق حمدالله، عقب اعتزاله اللعب دوليًا.

فِيْ ذلك الوقت ظل هِيْرفِيْه رينار فِيْ “منصبه” حتى بعد تدخل المسؤولين عَنّْ كرة القدم المغربية بقيادة فوزي لقجع رئيس الرَابِطْة الوطنية لكرة القدم.