عاجل مَوعِد إيداع الضمان المطور لشهر أغسطس 2022 صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد

فِيْ نهاية جدول اليوم الأحد 31 يوليو 2022 سيتم إيداع تطوير القسط الثامن من أغسطس 2022 فِيْ حسابات المستفِيْدين، حيث من المتوقع أن يبدأ الإيداع فِيْ أول شيء صباح يوم الاثنين الأول. أغسطس 2022، وراتب الضمان الاجتماعي من أهم أشكال الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر السَعُودِيْة المستحقة التي تستوفِيْ شُروطْ الضمان الاجتماعي المتقدم، وجلالة خادم الحرمين الشريفِيْن الملك. أصدر سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا مطلع الشهر الماضي بزيادة قيمة الدعم المقدم للأشخاص المؤهلين للضمان الاجتماعي، بسبب الأعباء الاقتصادية الثقيلة على المجتمع السعودي فِيْ الوقت الحالي.

إيداع ضمان المطور

حددت لائحة الضمان الاجتماعي المطورة شُروطْ الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتلخص شُروطْ الضمان الاجتماعي الجديدة فِيْما يلي

أن يكون المستفِيْد سعودي الجنسية.

إقامة المستفِيْد إقامة دائمة فِيْ المملكة.

لا يتعدى إجمالي الدخل الشهري للمستفِيْد حد الضمان.

المستفِيْد ليس لديه سجلات عقارية أو تجارية.

إحضار شهادة طبية تثبت عدم قدرة المتقدم على العمل.

يشترط أيضًا ألا يكون مقدم الطلب مسجلاً فِيْ الضمان الاجتماعي.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ أحد سجون المملكة أو أحد النزل.

الموافقة على الأحكام المنظمة لنظام الأمن المطوَّر.

إرفاق المستندات والمستندات التي تثبت صحة بيانات مقدم الطلب، ويجب أن تكون البيانات المقدمة متوافقة مع الجهات المختصة.

كيف أتحقق من رقم معرف الضمان الاجتماعي الخاص بي

يمكن للمستفِيْدين من نظام الضمان الاجتماعي المستحقين للدفعة الثامنة التحقق من تاريخ صرف دعم الضمان الاجتماعي باستخدام رقم هُوية المستفِيْد من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى رَابِطْ الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أو قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوصول الموحد الوطني.

انقر فوق أيقونة حالة الأهلية.

سيتم عرض قيمة المنحة المحددة على مقدم الطلب المؤهل.

تقديم اعتراض مطور على الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفِيْدين الذين يبدو أنهم غير مؤهلين تقديم اعتراض عدم الأهلية، وتكون طريقة تقديم الاعتراض على النحو التالي