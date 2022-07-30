عاجل نتائج قبول الكليات العسكرية للترشيح الأولي للفصل الدراسي 1444

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السَعُودِيْة الآن عن نتائج القبول للترشح الأولي لطلبة المملكة فِيْ الكليات العسكرية المختلفة. أعلنت لجنة القبول المركزية مقدما عن فتح باب القبول فِيْ الكليات العسكرية. وتشمل كلية الملك عبد العزيز العسكرية وكلية الملك فِيْصل الجوية وكلية الملك فهد البحرية وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي. وذلك وفق بعض الشُروطْ الأساسية التي أعلنتها لجنة القبول المركزية لطلبة الثانوية العامة المتقدمين للعام الدراسي الجديد 1444. وذلك بمجرد إغلاق نافذة التقديم فِيْ الكليات العسكرية المختلفة بالمملكة. أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج التقديم الإلكتروني للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية. هذه نتائج أولية، بعد القبول المبدئي للطلاب، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية، يجب إجراء اختبارات القبول من قبل وزارة الدفاع للمرشحين.

ما هِيْ نتائج قبول 1444 كلية عسكرية بوزارة الدفاع

أصدرت وزارة الدفاع أسماء الطلاب الذين تم قبولهم فِيْ البداية، بعد التقديم الإلكتروني الذي قدم فِيْه الطلاب الحاصلون على البكالوريا أنفسهم. للدراسة فِيْ الكليات العسكرية المختلفة للعام الدراسي الجديد 1444. قامت وزارة الدفاع من خلال لجنة القبول المركزية بتحميل أسماء الطلاب المقبولين فِيْ البداية فِيْ الكليات العسكرية التي تقدموا إليها. يمكنك الآن الاطلاع على أسماء المقبولين فِيْ الكليات العسكرية من خلال الموقع الرسمي وزارة الدفاع السَعُودِيْة وبعد التأكد من القبول المبدئي وحضور اسم الطالب المرشح للقبول. يجب اتخاذ عدة خطوات بسيطة للقبول النهائي فِيْ الكليات العسكرية للفصل الدراسي 1444.

خطوات القبول بالكلية الحربية 1444 الآن

بعد التأكد من وجود الاسم على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السَعُودِيْة للقبول فِيْ الكليات العسكرية، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية لضمان الحصول على مَوعِد الفحص الطبي والاختبارات المتبقية للقبول. يجب القيام بما يلي

املأ الاستبيان الطبي واطبعه تحميل نموذج القبول المبدئي وطباعته واستكَمْال كافة الإجراءات الكتابية المطلوبة حجز مَوعِد للفحص الطبي الأولي والمقابلة الشخصية مع التأكيد على أنه بمجرد تحديد المَوعِد لا يمكن إلغاؤه أو تأجيله. أحضر هُويتك للفحص الطبي اطبع بطاقة الفرز واحضرها مع الفحص الطبي.

يجب ارتداء الزي الرياضي وقت الفحص الطبي والمقابلة الشخصية. يجب أن يكون الزي الرسمي خاليًا من الشعارات وأحذية غير رياضية مفتوحة الأصابع. بالنسبة لكلية الملك عبد العزيز، يشترط الزي الموحد (قميص رياضي أخضر – بنطلون أبيض أو أخضر). لكلية الملك فِيْصل (قميص رياضي أزرق – بنطلون أبيض أو أزرق). أما كلية الملك فهد (قميص رياضي أبيض – بنطلون أبيض أو أسود). وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي (قميص رياضي أسود – بنطلون أبيض أو أسود).