يقترب أحد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي النصر من إتمام توقيعه، بحسب آخر أخبار الصحافة، التي وردت ظهر اليوم الثلاثاء فِيْ الاتحاد، تزامنا مع آخر 48 ساعة من سوق الانتقالات الصيفِيْة. فِيْ عام 2022.

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أثار كل من النصر والاتحاد معًا توترًا وجدلًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي صيف 2022، فِيْ سياق انتقال المهاجم عبد الرزاق حمدالله من الأول إلَّى الأخير، ثم تشاجروا معًا على موضوع معروف فِيْ الوسائط باسم “التسجيلات الصوتية”.

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وأشارت صحيفة المدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن النصر وافق على إعارة أحد نجوم فريق كرة القدم الأول إلَّى الاتحاد.

وأكد أن محمد الفتيل يقترب من استكَمْال انتقاله من النصر إلَّى الاتحاد على سبيل الإعارة.

وتأتي موافقة النصر على عرض الاتحاد مفاجأة كبيرة لمحبي رياضة الشارع السعودي، خاصة وأن الجانبين لم يتفقا منذ أيام على انتقال خالد الغنام وعبدالله الخيبري ولا أي منهما. مثل المديو، عبد العزيز العصيمي، أكد أن رسامي الرسوم المتحركة للمعمر تجاهلوا أنمار، ورسائل الهِيْلي فِيْ هذا الصدد.

يبدو أن الاتحاد بحاجة فنية للنجم محمد الفتيل، خاصة مع انتهاء تاريخ زياد الصحافِيْ مع فريق كرة القدم الأول، بطلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

يشار إلَّى أن المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، محمد الفتيل، يرتدي قميص النصر منذ صيف عام 2022، بعد أن أمضى أكثر من 12 عامًا فِيْ صفوف الأهلي.