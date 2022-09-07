عاجل| نجم النصر يرد على عرض الأهلي.. قرار نهائي

رد أحد أبرز نجوم فريق النصر الكروي الأول على عرض الأهلي ؛ للتعاقد معه فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

ويشارك النادي الأهلي للمرة الأولى فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، بعد الهبوط التاريخي، بعد احتلاله المركز الخامس عشر “قبل الأخير” فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022.

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بدأ الأهلي الموسم الرياضي الحالي بطريقة كارثية. وأدى ذلك إلَّى استقالة مجلس إدارة ماجد النفِيْعي وتعيين وليد معاذ رئيساً مؤقتاً للنادي.

نجمة النصر ترد رسمياً على عرض الأهلي

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي مصطفى الشيخي، موافقة النجم عبد الفتاح عسيري، الجناح الفائز، على انضمام الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم.

ويحاول الأهلي منذ بداية انتقالات الصيف الحالي التعاقد مع عسيري “28 عاما” من نادي النصر. إما على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

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وكشف الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن عسيري لا يمانع فِيْ المشاركة فِيْ مسابقة الدوري الأصفر من الدرجة الأولى.

وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن الخلاف الوحيد الآن، لإتمام الصفقة الكبيرة، هُو رسميا ؛ هِيْ قيمة العقد.