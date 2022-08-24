عاجل| نجم النصر يعلن الانتقال إلَّى الأهلي رسميا.. صفقة مفاجئة

أعلن أحد أبرز نجوم نادي النصر خروجه من صفوف الفريق الكروي الأول، قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْ الحالي.

أجرى النصر تغييرات كبيرة فِيْ صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. حيث وقع 4 اتفاقيات رسمية حتى الآن ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تتفاوض إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر مع مختلف الأسماء المحلية والأجنبية. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

نجم النصر يعلن انتقاله للنادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق، كشف النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الجناح الفائز، عَنّْ توقيعه مع الفريق الأول لنادي الأهلي المصري، هذا الصيف.

وأشار مشاريبوف، فِيْ تصريحات لإحدى الصحف المصرية، إلَّى تلقيه عرضين من الأهلي ومن الشباب الإماراتي فِيْ الأهلي دبي. مشيراً إلَّى أنه فضل عملاق القاهرة دون تردد.

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وصرح النجم الأوزبكي بأنه سيوقع عقدًا مع القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد. حتى 30 يونيو 2023، مع شرط الأهلية للشراء.

أكد جلال الدين مشاريبوف أنه سيتوجه إلَّى العاصمة المصرية “القاهرة” خلال الساعات القليلة المقبلة. من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع النادي الأهلي.

وانضم مشاريبوف إلَّى النصر فِيْ يناير 2022 من باختاكور الأوزبكي، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة بعد ذلك مباشرة، إلَّى شباب الأهلي دبي، حتى يوليو من نفس العام.

عاد مشاريبوف إلَّى قلعة العلمي فِيْ صيف عام 2022. حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 أخرى خلال 29 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.