عاجل| نجم الهلال “يدهش” الجماهِيْر.. ويحسم مستقبله رسميا

من أبرز نجوم الهلال، دخل الفترة الحرة لعقده مع فريق كرة القدم الأول، مما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر، دون الرجوع إلَّى إدارة فهد بن نافل.

يدخل الهلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بصفته “حامل” لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن الذي حققه فِيْ الموسم الرياضي الماضي، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد.

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وبدأ القائد حملة الدفاع عَنّْ لقبه بـ “انتصارين متتاليين” على الخليج والفِيْحاء فِيْ اليومين الأول والثاني من منافسات الدوري. مستقيم.

* محمد الجحفلي يقرر مستقبله مع الهلال

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “الرياض” اليومية، أن محمد الجحفلي قلب مدافع نادي الهلال، الذي دخل الفترة المجانية من عقده قبل شهرين، تلقى العديد من العروض المغرية ؛ عقد رسمي معه.

وأعلنت الصحيفة أن الجحفلي (32 عاما) رفض كل العروض التي قدمت له. حيث يظل حازما فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، ويريد تجديد عقده.

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ولم تكشف الصحيفة عَنّْ اسم الأندية التي تفاوضت مع الجفالي، لكن الاتحاد والشباب كانا فِيْ طليعة البحث عَنّْ مدافعين جدد، فِيْ السوق الصيفِيْ الذي أغلق أبوابه رسميًا، مساء الأربعاء الماضي.

يذكر أن الجفالي انضم للزعيم الهلالي فِيْ يناير 2015 قادمًا من نادي الفِيْصلي. منذ ذلك الحين، لعب 191 مباراة رسمية، وسجل 7 أهداف وصنع 4 أخرى.