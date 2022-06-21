عاجل : وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف جديدة!

وظائف وزارة الحج والعمرة أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التوظيف الموسمي لخدمة حجاج الله لموسم حج عام 1443 هـ. و ال وزارة الحج والعمرة وشروطها مبنية على أمور معينة سنتعرف عليها في هذا المقال ، حيث سنتعرف على شروطها وماهيها في هذا المقال ، وما تقوم به الوزارة لاختيار المتقدمين لها وجهودها في الحج والعمرة ضدها. جائحة كورونا تابعونا لمعرفة المزيد رواد موقع ثقافني.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وزارة التوظيف الرسمية للحج والعمرة موسم الحج يقترب. حيث تقدم الوزارة وظائف لكل موسم “تسمى الوظائف الموسمية”. هدفها الأول والأساسي وغايتها مساعدة الحجاج وخدمتهم. حيث توجد بعض الشروط التي تتطلب من المتقدمين للوظيفة مثل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى المتقدم أيضًا المؤهلات والخبرة المطلوبة للعمل في الوظيفة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا وظائف وزارة الحج والعمرة .

. يجب أن يكون لديه القدرة البدنية والصحة. مشيرا إلى أن الأولوية تعطى لأولئك الذين لديهم خبرة في الأعمال الموسمية ل وزارة الحج والعمرة.

موقع وزارة الحج والعمرة

أرسلت بواسطة المسؤولين في وزارة الحج والعمرة الوظائف الموسمية أنه بمجرد وجود هذه الشروط. سيتم مراجعة طلب الوظيفة. كما تمكن الوزارة من التأكد من ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية. وظائف وزارة الحج والعمرة يتطلب رخصة نقل لوظائف السائق (عام / ثقيل). كما أشارت الوزارة إلى أن بعض الوظائف تتطلب إتقان إحدى لغات الحجاج الأحياء (الأوزبكية والفارسية والصينية والأردية والماليزية والتركية). أيضًا ، سيكون التقديم متاحًا في الوقت الحالي وحتى يصبح الرقم كافيًا ، على: https://www.haj.gov.sa/ar/Services/Details/126 at موقع وزارة الحج والعمرة

وزارة الحج والعمرة الوظائف الموسمية

كما ذلك وزارة الحج والعمرة الوظائف المطلوبة:

أن يكون المتقدم للوظيفة من بين المادتين خبرة فيها.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لدى المتقدم وظيفة دائمة في شركة حكومية أو خاصة.

كما يشترط في مقدم الطلب الحصول على لقاح فيروس كورونا ، بالإضافة إلى إرفاق الأوراق التي تثبت ذلك.

وهنا تنتهي مقالتنا على وظائف وزارة الحج والعمرة نتمنى لك صحة جيدة