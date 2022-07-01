عادات غذائية خاطئة في موسم الحج

حذرت هيئة الغذاء والدواء من انتشار بعض العادات الغذائية الخاطئة بين الحجاج وقد تؤدي إلى إصابتهم ببعض الأمراض أثناء موسم الحج.

وأشار في إنفوجرافيك نُشر على حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن بعض العادات السيئة تشمل تناول طعام مفتوح، مجهولة المصدر، أو شراء طعام من الباعة الجائلين، كما حذر من سوء التخزين وترك الطعام مكشوفًا.

سلامة الغذاء

ولفت إلى تناول الطعام من المؤسسات الغذائية الموثوقة والمرخصة فقط، للمتابعة “يجب التأكد من إغلاق أواني الطعام جيدًا بعد الأكل”.

ورش تدريبية لإعداد وجبات الحجاج

و قبل؛ وثق مقطع فيديو أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء الورش التدريبية التي تنظمها لإعداد وجبات الطعام للحجاج والمعتمرين بشكل صحي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الكفاف بمكة المكرمة، لتدريبهم على أساسيات التعامل مع الغذاء بشكل صحي.

الامتثال للمتطلبات الصحية

وأشار إلى أن ورش العمل التدريبية الخاصة بمطبخ الكفاف تؤكد الالتزام بالمتطلبات الصحية عند إعداد وجبات الطعام للحجاج والمعتمرين.

ولتعزيز الدور الرقابي لمطابخ المطاعم، أوضح أنه تم مراقبة طعام الحجاج وضمان جودته وسلامته من خلال المراقبة والإفراج والرقابة.