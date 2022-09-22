عادت الخلافات.. هِيْا الشعيبي وإلهام الفضالة تهددان بعضهما برسائل صوتية

واندلعت خلافات بين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وهِيْا الشعيبي فور دخول الأخيرة المملكة، بعد أزمتها مع الجمهُور السعودي.

ولمحت هِيْا الشعيبي إلَّى أن هناك من هُو سبب إبعادها عَنّْ جمهُورها السعودي وخلق مشاكل منعتها من دخول المملكة.

وقال الشعيبي فِيْ فِيْديو نشره على حسابه على “سناب شات” “يا أهل المملكة العربية السعودية، أهلي وأهلي وإخوتي جاؤوا إليكَمْ.

ولفتت الشعيبي إلَّى أنها تلقت كلمات مسيئة من إحدى الشخصيات، لكنها اضطرت إلَّى الصمت فقط بناءً على طلب محاميها، مؤكدة أنها لن تتلقى نصيحة من الفضالة، لكن كل ما تلقته منها كان إهانات وشتائم. القذف.

هِيْا الشعيبي تهدد

لم تكتف الشعيبي هنا بل هددت الفضالة برسائل صوتية تثبت أنه أساء إليها، مشيرة إلَّى أنها غير ملزمة بنشر الأدلة فِيْ الوقت الحالي قائلة “لقد أخطأت، ولم أنصح”. … أنا أستقيم. “

وأكدت هِيْا أن شهادتها ستخرج فِيْ عرض قوي، على حد تعبيرها، قائلة “لكن لدي هذا، والله لن يخرج إلا فِيْ عرض قوي، ولكن مهلا، دعَنّْي أسمع ما قالته معها. الطول.”

حسابات مزيفة

كَمْا اتهمت الشعيبي الفضالة بإنشاء حسابات وهمية لمهاجمتها، واصفة إحدى النساء اللواتي هاجمتها بعد دخولها السعودية بـ “الغريبة”، مستهزئة بالمنتجات المقلدة التي تشتريها فِيْ تركيا وتتظاهر بأنها أصلية أمامها. من أتباعها.

كَيْفَ ردت على الهام الفضالة

من جهتها ردت الفضالة على هِيْا بقولها إن المرأة التي وصفتها الشعيبي بـ “الغريبة” هِيْ صديقتها ومديرة محلها المحجبات التي أتت لزيارتها من السعودية.

واستنكر الفضالة الوصف قائلا “لكنك تتهم صديقتي التي زارتني وتتهمها بأنها غريبة. لماذا ترتدي الحجاب هل تحول النقاب إلَّى غراب”

وأضافت “إذا كنت لا تحترمني وأعلم أنك تحترمني، احترم ضيفك ديرتجي، وهُو أمر غريب وغريب ومهِيْن لها ورائحة ديرها، على الأقل احترمها، لكن فقط حلال”. كَمْا طلب منها أن تتسامح مع أخطائها بدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلَّى الآخرين والافتراء عليهم.

وعَنّْ اتهامه بإنشاء حسابات وهمية، قال الفضالة ساخرًا “الآن، الحسابات الوهمية، كَمْ يساوي اثنين ثلاثة خمسة مو مليون زخات! ذهبت لتضعها علينا وقلتها تهم كاذبة … من حق هؤلاء الأطفال اتهامات أنا وعد أكبر من شذى لولا قهر حلبانية ولا سيطرة علي عملي وعملي. ، لو لم يضربها ويضايقها بسبب ما سمعته اليوم، لما جاءت لتتحدث “.

وحول تهديدها بالرسائل الصوتية، أكد الفضالة أن لديه أيضًا تسجيلات صوتية وصور، لكنه يفضل الاحتفاظ بها وعدم كشفها.