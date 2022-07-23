عادل إمام يحتفل بزواج ابنة شقيقه فِيْ منزله قبل زفافها

حسم المنتج المصري عصام إمام شقيق النجم عادل إمام الجدل الناشئ عَنّْ عدم حضور الزعيم حفل زفاف ابنة أخته الأولى، قائلا إنه لم يحضر بسبب انتشار فِيْروس كورونا خلال هذه الفترة. بشكل ملحوظ، مضيفًا أن أفراد الأسرة أيضًا لم يحضروا بسبب إصابتهم بالفِيْروس.

وقال عصام إمام، فِيْ تصريحات لـ “فوشيه”، إن غياب عادل إمام لم يكن بسبب مرضه كَمْا يشاع البعض، لكنه حذر فقط من وضعه العام حتى لا يصاب بالفِيْروس، كَمْا تمسك به. وشعار “الوقاية خير من العلاج” مؤكدا أن شقيقه بصحة جيدة ويعمل بشكل جيد ولا يعاني من أي مرض.

وأشار عصام إمام إلَّى أن شقيقها كان حريصًا على الاحتفال بزواج ابنته بالمنزل بحضور العريس وأفراد الأسرة، بدلًا من عدم حضور حفل الزفاف، مشيرًا إلَّى أنه يطمئن جمهُوره المصري والعربي لأن صحته جيدة جدًا. حقا.

أثار غياب الزعيم عادل إمام، عَنّْ حضور حفل زفاف ابنة أخته المنتج عصام إمام، الذي أقيم يوم الجمعة فِيْ أحد الفنادق الرئيسية، قلق جمهُوره عليه، متسائلين سبب غيابه.

تحمس عدد كبير من نجوم الفن والمشاهِيْر لمشاركة المنتج عصام إمام فِيْ حفل زفاف ابنته “فرح” مع رجل الأعمال محمود عبد النبي، داخل أحد الفنادق.

وكان من بين الحضور نجوم الفن يسرا ورامي إمام وبلبة وهاني رمزي وفِيْفِيْ عبده وأشرف زكي وحمو بيكا ومصمم فستان زفاف العروس هاني البحيري وفقرات افتتاح العرض الراقص دينة.

من ناحية أخرى، تغيب عادل إمام عَنّْ المشاركة فِيْ الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر دور له فِيْ الدراما من خلال مسلسل “فالنتينو” الذي استغرق ما يقرب من عامين لتصويره بعد عادل إمام. يتعرض لحالة من التوتر بشكل عام، وتوصية الأطباء بأخذ استراحة حتى لا يتعرض لأزمات صحية، مما جعل غيابه عَنّْ دراما رمضان فِيْ 2022 و 2022 أمرا لا مفر منه.

سبب اتخاذ عادل إمام هذا القرار هُو انتشار فِيْروس كورونا، حيث إنه موجود فِيْ فِيْلته الخاصة وسط حالة من الاستنفار بين أسرته وعماله حتى لا ينقلوا الفِيْروس إليه، خاصة أنه أصبح عجوزا، لأنه لولا انتشار فِيْروس كورونا لكان من المتنافسين فِيْ دراما رمضان، لكن فضل الابتعاد الآن، قيل إنه ليس انسحاب أو قرار نهائي بعدم الظهُور مرة أخرى.